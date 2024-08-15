Кто получит зарплату более 100 миллионов долларов за дистанционную работу в Starbucks
Источник:Financial Times
Недавно Starbucks выбрал нового генерального директора Брайана Николу. Его обещанная зарплата превышает 100 миллионов долларов.
Каковы условия контракта нового гендиректора Starbucks
Брайан Никол сможет получить 113 миллионов долларов деньгами и акциями. Средства будут предоставлены, если гендиректор сможет достичь поставленных целей.
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Ежегодно гендиректор будет иметь зарплату – 1,6 миллиона долларов, а целевой денежный бонус за достижение целей достигнет – 3,6 миллиона долларов. Никол может получить и ежегодно вознаграждение в виде акций на сумму 23 миллиона долларов.
Также Никол будет иметь денежный бонус за подписание контракта:
- 10 миллионов долларов деньгами;
- 75 миллионов долларов акциями.
Бонус предоставляется при отказе от акций в Chipotle Mexican Grill. Средства будут выплачивать в течение нескольких лет.
При этом, Николу не нужно переезжать в штаб-квартиру Starbucks. Территориально этот офис находится в Сиэтле.
Обратите внимание! В прошлом году Никол получил общую зарплату в Chipotle – 22,5 миллиона долларов.