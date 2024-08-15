Кто получит зарплату более 100 миллионов долларов за дистанционную работу в Starbucks

Недавно Starbucks выбрал нового генерального директора Брайана Николу. Его обещанная зарплата превышает 100 миллионов долларов.

Каковы условия контракта нового гендиректора Starbucks

Брайан Никол сможет получить 113 миллионов долларов деньгами и акциями. Средства будут предоставлены, если гендиректор сможет достичь поставленных целей.

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Ежегодно гендиректор будет иметь зарплату – 1,6 миллиона долларов, а целевой денежный бонус за достижение целей достигнет – 3,6 миллиона долларов. Никол может получить и ежегодно вознаграждение в виде акций на сумму 23 миллиона долларов.

Также Никол будет иметь денежный бонус за подписание контракта:

10 миллионов долларов деньгами;

75 миллионов долларов акциями.

Бонус предоставляется при отказе от акций в Chipotle Mexican Grill. Средства будут выплачивать в течение нескольких лет.

При этом, Николу не нужно переезжать в штаб-квартиру Starbucks. Территориально этот офис находится в Сиэтле.

Обратите внимание! В прошлом году Никол получил общую зарплату в Chipotle – 22,5 миллиона долларов.