Какой сейчас тариф на электроэнергию действует для бизнеса

С 1 июня этого года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей и предпринимателей выросла. Для бизнеса этот тариф увеличился почти вдвое в некоторые периоды.

Стоимость электроэнергии для бизнеса в октябре

Для бизнеса тариф на электроэнергию зависит от часов, когда именно осуществляются расходы. Как сообщает НКРЭКУ, после повышения в июне "самым дорогим" стало вечернее время.

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Максимальный предельный тариф с 17:00 до 23:00 сейчас составляет 9 000 гривен за мегаватт-час. В остальные часы это значение таково:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 00:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час.

На балансирующем рынке цены отличаются:

с 00:00 до 07:00 тариф составляет 6 600 гривен за мегаватт-час;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 00:00 – 8 250 гривен за мегаватт-час;

с 17:00 до 23:00 – 10 000 гривен за мегаватт-час.

Справка: Балансирующий рынок электроэнергии – это место, где производители электроэнергии взаимодействуют с Укрэнерго, при этом, электропоставщики в этой системе не участвуют.