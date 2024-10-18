Monobank запускает собственный маркетплейс: какие товары в нем будут доступны

Monobank принял решение о запуске собственного маркетплейса. Проект получил название "Market by mono".

Что известно о новом проекте

Банкир Олег Гороховский рассказал, что релиз маркетплейса состоится уже 21 октября. Сначала в Market by mono будет представлено только три категории товаров: компьютерная техника, смартелектроника и гаджеты.

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Олег Гороховский Сооснователь Monobank Все товары на нашем маркете можно будет купить без переплат и скрытых тарифов по программе "Покупка частями", партнеры получат абсолютно беспрецедентные тарифы от 3 до 5 раз ниже, чем у конкурентов, а уровень сервиса и поддержки мы хотим сделать как в mono.

Гороховский призвал украинцев не судить Market by mono строго, ведь этот проект только начинает свое развитие. Также банкир выразил благодарность партнерам, которые способствовали открытию этого маркетплейса, а именно: