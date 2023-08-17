Работы все больше, уровень безработицы снижается: что происходит на украинском рынке труда

Несмотря на войну, украинская экономика набирает обороты. Безработных становится все меньше, а отзывы на вакансию происходят не столь активно, как хотелось бы работодателям.

На украинском рынке труда все не так уж плохо, как прогнозировалось ранее. Активная работа бизнеса и умение украинских предпринимателей адаптироваться к любым условиям дали хороший толчок украинской экономике.

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Что происходит на рынке труда

В Государственной службе занятости сообщили, что в июле 2023 года удалось зафиксировать очередной исторический минимум показателя официального уровня безработицы. Если учитывать трудности, которые накладывает война, можно говорить об успехах нашего бизнес-сообщества.

В прошлом месяце количество зарегистрированных безработных составило 112,3 тысяч человек. К сравнению, в прошлом году в аналогичный период речь шла о почти 300 тысячах официальных безработных.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Что касается безработных, получающих денежную помощь, то их количество снизилось до 47,2 тысяч человек. В прошлом году финансовую компенсацию получали 244,4 тысяч человек.

Сейчас в Украине есть 47,5 тысячи вакансий, то есть на одну работу приходится двое безработных. Количество резюме на рынке превышает 350 тысяч, этот показатель почти не колеблется с апреля 2023 года.