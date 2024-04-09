Новый мировой рейтинг средних зарплат: попала ли Украина хотя бы в первую сотню

Несмотря на войну и тяжелые условия украинская экономика преодолевает вызовы и даже иногда демонстрирует рост. Впрочем, конкурировать с другими в уровне зарплат мы пока не можем.

Новый мировой рейтинг зарплат в мире

Американский аналитический журнал CEOWorld опубликовал новый глобальный рейтинг зарплат. Результаты особых сюрпризов не принесли.

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Возглавила рейтинг Швейцария, за ней расположились Люксембург и США. Речь идет о валовой среднемесячной зарплате. Расчеты проводились в долларах, учитывался текущий обменный курс.

В Швейцарии средняя зарплата составила 8111 долларов. В Люксембурге – 6633, а в США – 6633.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Также топ-10 вошли Исландия (6441), Норвегия (5665), Дания (5642), Канада (5081), Гренландия (5081), Ирландия (4622) и Нидерланды.

Худшая ситуация в Лесото, Анголе, Малави, Мали и в Северной Корее. Здесь в среднем в месяц зарабатывают от 24 до 37 долларов.

Что касается Украины, то мы заняли в рейтинге 107 место со средней зарплатой в 430 долларов в месяц. В Госстате ранее сообщали о том, что средняя зарплата в Украине составляет 17 442 гривны.