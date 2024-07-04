Как критические предприятия могут забронировать работников

4 июля 2024, 16:22
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Источник:

Минэкономики

На время военного положения для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий Правительство ввело систему бронирования. С соблюдением определенных требований предприниматели могут забронировать важных работников.

Как происходит процесс бронирования

Алгоритм бронирования работников отличается для государственных учреждений и для предприятий, учреждений и организаций.

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Бронирование работников государственных учреждений:

  • Подача списков и справки в Министерство обороны (или СБУ или Службу внешней разведки) для согласования.
  • Согласованные списки передаются в Министерство экономики для принятия решения о бронировании.
  • Министерство экономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Министерство обороны и государственный орган.
  • Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Министерства экономики о бронировании и направляет сообщение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Бронирование работников предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:

  • Представление предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган.
  • Согласование Министерством обороны списков военнообязанных работников предприятия.
  • Согласованные списки подаются в Министерство экономики для принятия решения о бронировании.
  • Министерство экономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Министерство обороны и государственный орган.
  • Предприятие выдает работнику выписку из приказа Министерства экономики о бронировании и направляет сообщение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как забронировать через Дію

Процедура бронирования работников через Дію:

  • Внесение информации о предприятии через Дію.
  • Министерство экономики проверяет информацию и формирует Единый перечень.
  • Предприятие подает через Дію список военнообязанных работников.
  • Автоматическая сверка данных о военнообязанных.
  • Автоматическое предоставление бронирования в случае соответствия данных.
  • Формирование выписки о бронировании через Дію.
Автор: Дарія Подвишенна