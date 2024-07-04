Как критические предприятия могут забронировать работников
4 июля 2024, 16:22Читати новину українською
Источник:Минэкономики
На время военного положения для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий Правительство ввело систему бронирования. С соблюдением определенных требований предприниматели могут забронировать важных работников.
Как происходит процесс бронирования
Алгоритм бронирования работников отличается для государственных учреждений и для предприятий, учреждений и организаций.
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Бронирование работников государственных учреждений:
- Подача списков и справки в Министерство обороны (или СБУ или Службу внешней разведки) для согласования.
- Согласованные списки передаются в Министерство экономики для принятия решения о бронировании.
- Министерство экономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Министерство обороны и государственный орган.
- Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Министерства экономики о бронировании и направляет сообщение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Бронирование работников предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:
- Представление предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган.
- Согласование Министерством обороны списков военнообязанных работников предприятия.
- Согласованные списки подаются в Министерство экономики для принятия решения о бронировании.
- Министерство экономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Министерство обороны и государственный орган.
- Предприятие выдает работнику выписку из приказа Министерства экономики о бронировании и направляет сообщение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Как забронировать через Дію
Процедура бронирования работников через Дію:
- Внесение информации о предприятии через Дію.
- Министерство экономики проверяет информацию и формирует Единый перечень.
- Предприятие подает через Дію список военнообязанных работников.
- Автоматическая сверка данных о военнообязанных.
- Автоматическое предоставление бронирования в случае соответствия данных.
- Формирование выписки о бронировании через Дію.