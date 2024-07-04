Как происходит процесс бронирования

Алгоритм бронирования работников отличается для государственных учреждений и для предприятий, учреждений и организаций.

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Бронирование работников государственных учреждений:

Подача списков и справки в Министерство обороны (или СБУ или Службу внешней разведки) для согласования.

Согласованные списки передаются в Министерство экономики для принятия решения о бронировании.

Министерство экономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Министерство обороны и государственный орган.

Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Министерства экономики о бронировании и направляет сообщение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Бронирование работников предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:

Представление предложений по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган.

Согласование Министерством обороны списков военнообязанных работников предприятия.

Согласованные списки подаются в Министерство экономики для принятия решения о бронировании.

Министерство экономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Министерство обороны и государственный орган.

Предприятие выдает работнику выписку из приказа Министерства экономики о бронировании и направляет сообщение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как забронировать через Дію

Процедура бронирования работников через Дію: