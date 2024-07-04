Як відбувається процес бронювання
Алгоритм бронювання працівників відрізняється для державних установ і для підприємств, установ та організацій.
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Бронювання працівників державних установ:
- Подання списків та довідки до Міністерства оборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження.
- Погоджені списки передаються до Міністерства економіки для прийняття рішення про бронювання.
- Міністерство економіки перевіряє списки та приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міністерства оборони та державного органу.
- Державний орган видає працівнику витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання і надсилає повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Бронювання працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:
- Подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу.
- Погодження Міністерством оборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства.
- Погоджені списки подаються до Міністерства економіки для прийняття рішення про бронювання.
- Міністерство економіки перевіряє списки та приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міністерства оборони та державного органу.
- Підприємство видає працівнику витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання і надсилає повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Як забронювати через Дію
Процедура бронювання працівників через Дію:
- Внесення інформації про підприємство через Дію.
- Міністерство економіки перевіряє інформацію та формує Єдиний перелік.
- Підприємство подає через Дію список військовозобов’язаних працівників.
- Автоматичне звіряння даних про військовозобов’язаних.
- Автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних.
- Формування витягу про бронювання через Дію.