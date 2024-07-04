Як відбувається процес бронювання

Алгоритм бронювання працівників відрізняється для державних установ і для підприємств, установ та організацій.

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Бронювання працівників державних установ:

  • Подання списків та довідки до Міністерства оборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження.
  • Погоджені списки передаються до Міністерства економіки для прийняття рішення про бронювання.
  • Міністерство економіки перевіряє списки та приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міністерства оборони та державного органу.
  • Державний орган видає працівнику витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання і надсилає повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Бронювання працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:

  • Подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу.
  • Погодження Міністерством оборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства.
  • Погоджені списки подаються до Міністерства економіки для прийняття рішення про бронювання.
  • Міністерство економіки перевіряє списки та приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міністерства оборони та державного органу.
  • Підприємство видає працівнику витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання і надсилає повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як забронювати через Дію

Процедура бронювання працівників через Дію:

  • Внесення інформації про підприємство через Дію.
  • Міністерство економіки перевіряє інформацію та формує Єдиний перелік.
  • Підприємство подає через Дію список військовозобов’язаних працівників.
  • Автоматичне звіряння даних про військовозобов’язаних.
  • Автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних.
  • Формування витягу про бронювання через Дію.