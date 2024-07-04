Як відбувається процес бронювання

Алгоритм бронювання працівників відрізняється для державних установ і для підприємств, установ та організацій.

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Бронювання працівників державних установ:

Подання списків та довідки до Міністерства оборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження.

Погоджені списки передаються до Міністерства економіки для прийняття рішення про бронювання.

Міністерство економіки перевіряє списки та приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міністерства оборони та державного органу.

Державний орган видає працівнику витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання і надсилає повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Бронювання працівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:

Подання пропозицій щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу.

Погодження Міністерством оборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства.

Погоджені списки подаються до Міністерства економіки для прийняття рішення про бронювання.

Міністерство економіки перевіряє списки та приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міністерства оборони та державного органу.

Підприємство видає працівнику витяг з наказу Міністерства економіки про бронювання і надсилає повідомлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як забронювати через Дію

Процедура бронювання працівників через Дію: