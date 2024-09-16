Какую сумму кэшбэка от государства уже выплатили украинцам

Программа "Национальный кэшбек" начала свое действие. Значительное количество украинцев уже получили обещанные средства.

Сколько уже выплатили украинцам

Украинцам уже насчитали ориентировочно 2,9 миллиона гривен кэшбека. Всего было открыто более 638 тысяч карточек для таких выплат, сообщает "Дия".

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При этом, участие в программе принимают 963 украинских производителей. Зарегистрировано в системе более 171 тысячи товаров.

Напомним! Средства из кэшбека можно будет потратить на оплату транспорта, медицинских услуг, мобильной связи и т.д., задонатить или инвестировать в военные облигации.

Как получить такой кэшбек

Чтобы получить такой кэшбек, нужно зарегистрировать специальную карту. Это можно сделать через онлайн-сервис вашего банка. Далее нужно:

подтвердить эту карту через приложение "Дия";

указать с какой карты будет начисляться кэшбэк за товары.

После покупки товаров со специальной меткой, вы получите 10% от их цены как кэшбек. Максимально допустимая сумма в месяц – 3 тысячи гривен.

Обратите внимание! Видеоинструкцию как зарегистрироваться в программе "Национальный кэшбек" вы можете найти здесь.