Обнажение жены на "Грэмми" обошлось Канье Уэсту в 20 миллионов долларов

После резонансного инцидента на церемонии "Грэмми" концерты Канье Уэста в Японии отменили. Контракт артиста на 20 миллионов долларов расторгнут.

Уэст потерял 20 миллионов

О последствиях выходки Уэста на церемонии, пишет Daily Mail, информирует 24 Канал. По данным источника издания, японская сторона расстроена этим поступком артиста.

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Рэпер неожиданно появился на церемонии вместе со своей женой Бьянкой Цензори, которая поразила публику откровенным образом – она сбросила шубу перед фотографами, оставшись в прозрачном платье без белья.

Во время церемонии Уэст сказал Бьянке раздеться перед фотографами. Издание цитирует Николу Гиклинг, которая читает по губам, что рэпер прошептал Цензоре: "Сейчас устроишь сцену". Она кивнула, и он добавил: "Сделай сцену, а я скажу, что это будет иметь большой смысл".

Скандал и его последствия

Инцидент вызвал волну критики, особенно в Японии, где вопросы гендерного равенства и движение MeToo набирают все большую популярность. Поведение Уэста восприняли как попытку контроля над женщиной, что привело к отмене его выступления на Tokyo Dome и прекращению действия многомиллионного контракта.

Канье портит каждую возможность, которую получает. Эта выходка на церемонии была жуткой, а в Японии ее встретили с ужасом. То, что он сделал, воспринимается как акт принудительного контроля, который является абсолютно неприемлемым. Он совершенно неправильно оценил Японию с точки зрения культуры,

– отметил собеседник Daily Mail.

Японские организаторы заявили, что "не могут сотрудничать с артистом, чье поведение противоречит их ценностям".

Сам Уэст пока официально не прокомментировал ситуацию.