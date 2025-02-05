Вест втратив 20 мільйонів

Про наслідки витівки Веста на церемонії, пише Daily Mail, інформує 24 Канал. За даними джерела видання, японська сторона засмучена цим вчинком артиста.

Дивіться також Вигнали з Греммі за сукню: фото образу дружини Каньє Веста Б'янки Цензорі, що сколихнув медіа

Репер несподівано з'явився на церемонії разом зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі, яка вразила публіку відвертим образом – вона скинула шубу перед фотографами, залишившись у прозорій сукні без білизни.

Під час церемонії Вест сказав Б'янці роздягнутися перед фотографами. Видання цитує Ніколу Гіклінг, яка читає по губах, що репер прошепотів Цензорі: "Зараз влаштуєш сцену". Вона кивнула, і він додав: "Зроби сцену, а я скажу, що це буде мати великий сенс".

Скандал та його наслідки

Інцидент викликав хвилю критики, особливо в Японії, де питання гендерної рівності та рух MeToo набирають дедалі більшої популярності. Поведінку Веста сприйняли як спробу контролю над жінкою, що призвело до скасування його виступу на Tokyo Dome та припинення дії багатомільйонного контракту.

Каньє псує кожну можливість, яку отримує. Ця витівка на церемонії була моторошною, а в Японії її зустріли з жахом. Те, що він зробив, сприймається як акт примусового контролю, який є абсолютно неприйнятним. Він абсолютно неправильно оцінив Японію з погляду культури,

– зазначив співрозмовник Daily Mail.

Японські організатори заявили, що "не можуть співпрацювати з артистом, чия поведінка суперечить їхнім цінностям".

Сам Вест поки що офіційно не прокоментував ситуацію.