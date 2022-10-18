Канье Вест приобретет популярную социальную сеть Parler

Музыкант Канье Вест покупает социальную сеть Parler, позиционирующую себя как социальная медиаплатформа свободы слова и альтернатива Twitter. Стоимость сделки пока не известна.

Канье Вест покупает Parler

В прессрелизе Parlement Technologies отмечается, что компания заключила соглашение с Канье Вестом о покупке соцсети, которую ожидают закрыть до конца этого года. По состоянию на 2021 год Bloomberg оценил состояние Веста в 6,6 миллиарда долларов.

Стоит внимания Как знаменитые миллиардеры построили свой бизнес: 7 лучших книг об истории успеха

В Parler также подчеркнули, что покупка соцсети поможет реперу создать "экосистему, в которой приветствуются все мнения".

В мире, где консервативные взгляды считаются спорными, мы должны убедиться, что у нас есть право на свободное самовыражение,

– цитируют в Parler заявление Канье Веста.

Напомним, что Канье Веста заблокировали в Twitter и Instagram за нарушения политики сервисов и антисемитские высказывания. В Parler рэпер зарегистрировался только 17 октября. Сейчас на него подписалось более 90 пользователей.

Что известно о Parler

Parler – одна из социальных сетей, которая обещаєт более мягкую политику модерирования по сравнению с массовыми платформами. Одним из ее пользователей является Дональд Трамп, бывший президент США. К слову, после того, как Twitter заблокировал аккаунт Трампа, приложение Parler стало самым загруженным в App Store.

Parler удалили из магазинов приложений Apple и Google в январе 2021 года после штурма здания Конгресса в Вашингтоне поклонниками Трампа. В целом пик популярности сети пришелся на осень 2020 года, когда большинство американских консерваторов объявило о массовом уходе из Twitter и Facebook.