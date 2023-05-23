Капитализация размером в 3 триллиона: Apple может повторить свой рекорд

Капитализация Apple может достичь просто неслыханных высот. По крайней мере, Bloomberg прогнозирует повторение исторического рекорда.

Несмотря на спад в экономике США и падение экономики потребления, акции компании Apple не только сохраняют устойчивость, но и демонстрируют рост. Похоже, что "яблоку" даже удастся повторить свой рекорд.

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Apple двигается к своему историческому рекорду

Как сообщает Bloomberg, капитализация Apple в 3 триллиона долларов – вполне реальна уже в ближайшее время. Только с начала года акции "яблока" подорожали на 35%, а стоимость компании выросла на 690 миллиардов и достигла почти 2,76 триллиона долларов.

Инвесторы поверили в успех Apple / Фото Pixabay

Apple уже удавалось брать планку в три триллиона: 3 января 2022 года компания стала первой в истории, кто сумел достичь этой космической отметки. Для сравнения: на тот момент это было больше всей экономики Великобритании или фондового рынка Германии.

Правда, тогда долго продержаться на вершине Apple не удалось, и впоследствии капитализация компании упала ниже 2 триллионов в течение года. Падение цен на акции показало 27%.

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Почему инвесторы снова поверили в Apple

В настоящее время инвесторам нравится то, что Apple удалось сохранить прибыль, а также пошедший в компанию большой денежный поток. В общем, инвесторы опасаются рисков и вкладывают деньги в крупные компании, ведь боятся рецессии и других негативных экономических явлений.

Впрочем, аналитики опасаются такого роста Apple, ведь капитализация компании в 28 раз превышает прогнозируемые доходы компании. Если же появится ощущение, что "яблоко" переоценено, это сильно ударит по всему рынку.