Попри спад в економіці США та падіння економіки споживання, акції компанії Apple не лише тримають стійкість, а й демонструють зростання. Схоже на те, що "яблуку" навіть вдасться повторити свій рекорд.
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Apple рухається до свого історичного рекорду
Як повідомляє Bloomberg, капіталізація Apple у 3 трильйони доларів – цілком реальна вже найближчим часом. Лише з початку року акції "яблука" здорожчали аж на 35%, а вартість компанії виросла на 690 мільярдів та сягнула майже 2,76 трильйона доларів.
Інвестори повірили в успіх Apple / Фото Pixabay
Apple вже вдавалося брати планку у 3 трильйони: 3 січня 2022 року компанія стала першою в історії, хто зумів сягнути цієї космічної позначки. Для порівняння: на той момент це було більше за всю економіку Великої Британії чи фондовий ринок Німеччини.
Щоправда, тоді довго протриматися на вершині Apple не вдалося, і згодом капіталізація компанії впала нижче 2 трильйонів впродовж року. Падіння цін на акції показало 27%.
Чому інвестори знову повірили в Apple
Наразі інвесторам подобається те, що Apple вдалося зберегти прибуток, а також великий грошовий потік, який пішов до компанії. Загалом інвестори остерігаються ризиків та вкладають гроші у великі компанії, адже бояться рецесії та інших негативних економічних явищ.
Втім, аналітики побоюються такого зростання Apple, адже капіталізація компанії у 28 разів перевищує прогнозовані доходи компанії. Якщо ж з'явиться відчуття, що "яблуко" переоцінене, то це сильно вдарить по всьому ринку.