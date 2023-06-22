В Киеве хотят создать международный финансовый центр: на каком этапе переговоры
Источник:forbes.ua
Инвесторы и биржи всерьез рассматривают возможность создания в столице международного финансового центра. Это потребует наработки новых механизмов, но над ними уже активно работают.
На форуме в Лондоне, посвященном восстановлению Украины, прозвучало много интересных идей по реализации потенциала нашей страны. Несколько касаются серьезных шагов в финансовой сфере.
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Международный финансовый центр в Киеве
Как сообщил CEO London Stock Exchange Group (LSEG) Дэвид Швиммер, Лондонская биржа уже сейчас вовлечена в процесс создания международного финансового центра в Киеве. Детали проекта пока не уточняются, ведь переговоры и предложения до сих пор продолжаются, но у нашей столицы есть большие перспективы.
Наша цель – приобщить Киев к ведущим городам мира как части мирового альянса международных финансовых центров,
– сказал Швиммер.
Сейчас LSEG проводит консультации с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку по поддержке локального капитала в Украине. В частности, речь идет о поддержке двойного листинга – в Украине и Лондонской бирже.
"То есть мы обеспечим доступ к внутреннему и международному капиталу", – добавил глава LSEG.
Уже в будущем году Лондонская фондовая биржа готова снизить листинг для украинского бизнеса. Кроме того, наших предпринимателей освободят от дополнительных платежей, если украинское правительство гарантирует эмиссию.