Есть время подготовиться: с 14 июля Киевстар вводит изменения, из-за которых можно остаться без связи

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о очередном этапе модернизации сети. Уже с 14 июля 2026 года в ряде населенных пунктов четырёх областей Украины технологию 3G полностью заменят на 4G.

Где Киевстар отключит 3G?

В компании постепенно выводят из эксплуатации устаревшие технологии связи,, перераспределяя частоты в пользу более современного стандарта 4G, сообщает Киевстар.

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Где 4G полностью заменит 3G:

Тернопольская область: Бережаны, Великая Березовица, Збараж, Кременец, Кременецкий район, Почаев, Теребовля, Тернопольский район, Чортков, Чортковский район

Бережаны, Великая Березовица, Збараж, Кременец, Кременецкий район, Почаев, Теребовля, Тернопольский район, Чортков, Чортковский район Сумская область: Глухов, Конотопский район, Кролевец, Ахтырка, Ахтырский район, Ромны, Роменский район, Сумский район Тростянец, Шосткинский район

Глухов, Конотопский район, Кролевец, Ахтырка, Ахтырский район, Ромны, Роменский район, Сумский район Тростянец, Шосткинский район Днепропетровская область: Днепровский район, Зеленодольск, Марганец, Никополь, Никопольский район, Павлоград, Павлоградский район, Покров, Синельниково, Синельниковский район

Днепровский район, Зеленодольск, Марганец, Никополь, Никопольский район, Павлоград, Павлоградский район, Покров, Синельниково, Синельниковский район Черновицкая область: Черновицкий район

Обратите внимание,, что для использования сети 4G необходимо выполнить несколько условий:

Смартфон должен поддерживать технологию LTE; SIM-карта должна быть формата USIM; В настройках телефона должен быть активирован режим 4G.

Если SIM-карта не поддерживает сеть четвертого поколения, ее можно бесплатно заменить на USIM в магазинах Киевстар. При этом номер телефона останется прежним.

Когда Киевстар окончательно откажется от 3G?

Крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар заявил, что этот год станет последним для технологии 3G в сети компании, пишет "Интерфакс-Украина".

Мы хотим укрепить наше технологическое лидерство по сравнению с конкурентами,

– сообщил генеральный директор и президент компании Александр Комаров.

По словам Комарова, оператор практически выполнил свои лицензионные обязательства по развитию сети LTE. В настоящее время 4G-покрытие охватывает почти 97% населения Украины. Также компания планирует обеспечить LTE-связью все основные автомобильные дороги страны. Вместе с тем Александр Комаров заявил, что не ожидает запуска 5G в Украине до окончания войны.

Наиболее вероятный сценарий – — это что-то вроде 12 месяцев после войны. И именно поэтому мы рассматриваем наши инвестиции в технологию LTE как стратегические,

– говорит Комаров.

Что будет с тарифами Киевстар?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят перейти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ожидать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора,,, которые оказывают давление на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде статей расходов, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.