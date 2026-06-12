Есть время подготовиться: с 14 июля Киевстар вводит изменения, из-за которых можно остаться без связи
Мобильный оператор «Киевстар» объявил о очередном этапе модернизации сети. Уже с 14 июля 2026 года в ряде населенных пунктов четырёх областей Украины технологию 3G полностью заменят на 4G.
Где Киевстар отключит 3G?
В компании постепенно выводят из эксплуатации устаревшие технологии связи,, перераспределяя частоты в пользу более современного стандарта 4G, сообщает Киевстар.
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Где 4G полностью заменит 3G:
- Тернопольская область: Бережаны, Великая Березовица, Збараж, Кременец, Кременецкий район, Почаев, Теребовля, Тернопольский район, Чортков, Чортковский район
- Сумская область: Глухов, Конотопский район, Кролевец, Ахтырка, Ахтырский район, Ромны, Роменский район, Сумский район Тростянец, Шосткинский район
- Днепропетровская область: Днепровский район, Зеленодольск, Марганец, Никополь, Никопольский район, Павлоград, Павлоградский район, Покров, Синельниково, Синельниковский район
- Черновицкая область: Черновицкий район
Обратите внимание,, что для использования сети 4G необходимо выполнить несколько условий:
- Смартфон должен поддерживать технологию LTE;
- SIM-карта должна быть формата USIM;
- В настройках телефона должен быть активирован режим 4G.
Если SIM-карта не поддерживает сеть четвертого поколения, ее можно бесплатно заменить на USIM в магазинах Киевстар. При этом номер телефона останется прежним.
Когда Киевстар окончательно откажется от 3G?
Крупнейший мобильный оператор Украины Киевстар заявил, что этот год станет последним для технологии 3G в сети компании, пишет "Интерфакс-Украина".
Мы хотим укрепить наше технологическое лидерство по сравнению с конкурентами,
– сообщил генеральный директор и президент компании Александр Комаров.
По словам Комарова, оператор практически выполнил свои лицензионные обязательства по развитию сети LTE. В настоящее время 4G-покрытие охватывает почти 97% населения Украины. Также компания планирует обеспечить LTE-связью все основные автомобильные дороги страны. Вместе с тем Александр Комаров заявил, что не ожидает запуска 5G в Украине до окончания войны.
Наиболее вероятный сценарий – — это что-то вроде 12 месяцев после войны. И именно поэтому мы рассматриваем наши инвестиции в технологию LTE как стратегические,
– говорит Комаров.
Что будет с тарифами Киевстар?
Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят перейти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ожидать абонентам в течение следующих месяцев.
Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.
Комаров называет два ключевых фактора,,, которые оказывают давление на экономику любого бизнеса.
Первый – инфляция.
- В ряде статей расходов, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.
- В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.
- Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.
Второй – девальвация.
- По оценкам Комарова, в годовом исчислении курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.
- Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столпы и часть сервисов".