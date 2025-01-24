"Киевстар" желает купить Uklon: что известно о сделке

Телеком-компания "Киевстар" хочет приобрести сервис такси "Uklon". Соответствующую заявку получил Антимонопольный комитет Украины.

Цена компании может составить 40 – 80 миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Детали новой покупки "Киевстара"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает заявку телеком-гиганта "Киевстар" на покупку компаний, связанных с сервисом такси Uklon. Об этом говорится в ответе Комитета на запрос издания.

В частности, в декабре 2024 года в АМКУ поступили заявления о приобретении украинских ООО "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина" и кипрской UKLON LTD. "Киевстар" стремится получить контроль над активами, обеспечивающими работу в райд-хейлинге, доставки и онлайн-рекламы через ООО "Уклон Корпорейт".

По оценкам Forbes Ukraine, текущая стоимость Uklon может составлять 40 – 80 миллионов долларов.

Как сообщают источники Экономической правды, переговоры между "Киевстаром" и Uklon о покупке продолжались с июля 2023 года.

Одним из факторов, повлиявших на задержку заключения сделки, была валюта сделки. "Киевстар" настаивал на расчете в гривнах из-за трудностей с обменом крупных сумм в долларах.