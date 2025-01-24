Ціна компанії може скласти 40 – 80 мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

Дивіться також Київстар передав УЗД систему Venue вартістю понад 2 мільйони гривень до центру "Незламні"

Деталі нової покупки "Київстару"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає заявку телеком-гіганта "Київстар" на купівлю компаній, пов’язаних із сервісом таксі Uklon. Про це йдеться у відповіді Комітету на запит видання.

Зокрема, у грудні 2024 року до АМКУ надійшли заяви про придбання українських ТОВ "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна" та кіпрської UKLON LTD. "Київстар" прагне отримати контроль над активами, що забезпечують роботу в райд-хейлінгу, доставки та онлайн-реклами через ТОВ "Уклон Корпорейт".

За оцінками Forbes Ukraine, поточна вартість Uklon може складати 40 – 80 мільйонів доларів.

Як повідомляють джерела Економічної правди, переговори між "Київстаром" і Uklon щодо купівлі тривали від липня 2023 року.

Одним із факторів, що вплинули на затримку укладення угоди, була валюта операції. "Київстар" наполягав на розрахунку в гривнях через труднощі з обміном великих сум у доларах.