У межах благодійного проєкту "Дитяча надія", спільно з платформою dobro.ua, до реабілітаційного центру "Незламні" на базі Першого медичного об'єднання Львова, зокрема до Лікарні Святого Пантелеймона, передано сучасну ультразвукову систему Venue з додатковими кардіодатчиками, інформує 24 Канал.

Буде цікаво Дитяча надія: Київстар виділяє додаткові 8,3 мільйона гривень центру "Незламні"

Завдяки об'єднанню зусиль благодійників, донорів, блогерів, абонентів та волонтерів компанії "Київстар" вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень для закупівлі обладнання, що допоможе дітям отримати якісну медичну допомогу.

Опікові травми займають друге місце серед дитячого травматизму та є одними з найскладніших у лікуванні. Нині Україна змушена відправляти найтяжчих дітей з опіками за кордон через відсутність стерильних умов та достатньої кількості необхідного медичного обладнання.

Коли мова йде про здоров'я дітей, кожна хвилина має значення. Ми прагнемо, щоб наш внесок у розвиток медичної інфраструктури допомагав лікарям швидко реагувати на нові виклики та забезпечувати якісне лікування. У партнерстві з dobro.ua, ми робимо важливі кроки до створення надійної системи медичної допомоги в Україні й дякуємо кожному, хто долучається до наших ініціатив,

– коментує Олеся Оленицька, Директорка з корпоративних зв'язків Київстар.

За лічені хвилини ультразвукова діагностична система Venue дозволяє отримати зображення із високою роздільною здатністю та діагностувати проблеми, моніторити ефективність лікування, визначати потребу у проведенні втручання і навіть стежити за станом пацієнта під час та після операції. Швидка та оперативна діагностика – це надважливий "золотий" час для порятунку дитини. Через війну навантаження на медзаклади збільшилось втричі. А обладнання, яке служило роками, уже не здатне впоратися із викликами.

Ультразвукова система Venue уже допомагає нашим лікарям проводити швидку та точну діагностику, що рятує життя. Ми щиро вдячні Київстару та благодійникам за допомогу, яка дозволяє не лише реагувати на виклики, а й забезпечувати медичну допомогу на найвищому рівні,

– зазначив Олег Самчук, керівник Першого медоб'єднання Львова.

Нагадаємо, що Київстар від себе виділив 28,3 мільйона гривень на придбання сучасного медичного обладнання, а також долучає своїх абонентів до збору коштів у межах ініціативи "Дитяча надія". Спільними зусиллями ми зможемо разом забезпечити краще майбутнє для наших дітей.