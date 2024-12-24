Навесні 2023 року компанія Київстар і платформа dobro.ua об'єдналися з центром "Незламні" та розширили благодійну програму "Дитяча надія" завдяки новому напряму – допомога дітям з опіковими травмами, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Київстар" вітає зняття арешту з корпоративних прав і підтримує відновлення та розвиток України

Метою цієї ініціативи є створення спеціалізованого відділення, яке дозволить надавати маленьким пацієнтам з опіками повний спектр допомоги – від хірургічного лікування до реабілітації. Цей напрям став особливо важливим в умовах війни, адже кількість опікових травм серед дітей значно зросла, і створення такого відділення стало критично необхідним.

Шість років поспіль компанія Київстар реалізує проєкт "Дитяча надія" спільно з нашими абонентами, підтримуючи ключові медичні заклади нашої країни. Під час війни одним із ключових напрямів діяльності компанії стала співпраця з центром "Незламні", який допомагає дітям із найскладнішими травмами. Цього разу компанія виділяє 8,3 мільйона гривень на завершення облаштування сучасного опікового відділення. Ми раді долучатися до змін, які повертають дітям шанс на повноцінне та щасливе майбутнє в Україні,

– коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар.

Завдяки спільним зусиллям компанії Київстар та партнерів за шість років проєкту "Дитяча надія" вдалося досягти значних результатів:

Зібрано понад 50 мільйонів гривень на підтримку дитячих лікарень, з яких понад 28,3 мільйона гривень надала компанія Київстар.

Закуплено медичне обладнання для 67 лікарень по всій Україні.

Отримано понад 1 мільйон благодійних SMS, що дало змогу допомогти ще більшій кількості дітей.

Понад 300 тисяч абонентів Київстар долучилися до підтримки проєкту, з яких 21 тисяча регулярно донатять на допомогу дітям.

Близько 1 мільйона гривень було зібрано завдяки ініціативам Київстар ТБ за 2 роки, зокрема більша частина коштів – від пакету "Благодійний".

У партнерстві з Київстар та dobro.ua ми змогли створити сучасне відділення для лікування дітей з опіками. Внесок, який робить компанія Київстар для завершення облаштування цього відділення, є надзвичайно важливим для нашої роботи. Це дозволяє нам надавати дітям не лише якісну медичну допомогу, а й дарувати шанс на порятунок та відновлення вдома, в Україні. Ми вдячні за таку підтримку і спільну працю задля допомоги діткам,

– коментує Олег Самчук, керівник Першого медоб'єднання Львова.

Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua, також наголосила на важливості допомоги від Київстару.

Ми надзвичайно вдячні компанії Київстар за багаторічну підтримку та зусилля, спрямовані на допомогу дітям, які потребують медичної допомоги. Разом ми продовжуємо робити реальні зміни в житті дітей, що постраждали,

– коментує Ірина Гуцал.

У майбутньому Київстар разом із dobro.ua планує продовжити підтримку медичних закладів, орієнтуючись на довгострокові проєкти, що рятують дитячі життя та зміцнюють українську медичну систему.