Киевстар меняет правила: украинцам объяснили, как изменится оплата

Мобильный оператор Киевстар обновляет условия для части пользователей. С 21 мая абоненты подписки получат доступ к обновленным условиям подключения сервиса Киевстар ТВ Плюс, а с 25 мая правила пользования изменятся окончательно.

Какие изменения по Киевстар ТВ будут действовать?

Изменения касаются прежде всего стоимости подключения и способа списания средств за сервис, сообщили в компании.

В переходный период абоненты, которые пользуются "Суперсилой Киевстар ТВ", смогут активировать пакет за 50 гривен в месяц. Главное изменение этого этапа – отсутствие дополнительного списания 3 гривны за первый день пользования, которое действовало ранее.

Фактически это короткое “окно” более выгодных условий для подключения сервиса. После завершения промежуточного периода модель оплаты станет более гибкой, но и более сложной для пользователя.

Вместо фиксированного подключения вводится комбинированная система:

3 гривны – за первый день пользования за первый день пользования;

50 грн – за 30 дней доступа к сервису;

или 3 гривны в сутки, если на счету недостаточно средств для месячного списания.

Отдельно компания отмечает, что абонентам стоит следить за балансом, чтобы избежать перехода на ежедневную оплату.

Что входит в пакет Киевстар ТВ Плюс?

Предполагается расширение стандартного пакета до уровня Премиум HD, который включает:

более 430 телеканалов; 20 000+ фильмов и сериалов (коллекции от Disney, Paramount+, Universal, BBC, Metro-Goldwyn-Mayer и т.д.);

все тематические пакеты;

просмотр на пяти устройствах (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук, компьютер), три из которых можно включать одновременно в любой комбинации.

Как подключить услугу? Активировать сервис можно через USSD-запрос 700#, мобильное приложение “Мой Киевстар”, короткий номер 477760 или через приложение Киевстар ТВ.

Что это значит?

Киевстар переходит к гибкой модели оплаты цифровых сервисов. Абоненты получают короткий период более выгодных условий перед сменой тарифа. Стоимость доступа зависит от баланса счета. Оператор продолжает интеграцию телевидения в мобильную экосистему.

Обратите внимание! Услуга работает и в роуминге, однако интернет-трафик тарифицируется по условиям страны пребывания. Ежемесячное списание происходит в день подключения, а отказ от “Суперсилы” автоматически прекращает действие пакета.

Что будет с тарифами Киевстар?

Тарифы на мобильную связь регулярно повышаются, а телеком-компании устраивают "охоту" на абонентов, которые хотят уйти от своего оператора к другому, с более низкими тарифами. 24 Канал поинтересовался у Александра Комарова, как повышение цен влияет на клиентскую базу и чего ждать абонентам в течение следующих месяцев.

Александр Комаров CEO Киевстара Тарифы будут расти. Все очень просто – в стране двузначная официальная инфляция. Мы – субъект экономики этой страны.

Комаров называет два ключевых фактора, давящих на экономику любого бизнеса.

Первый – инфляция.

В ряде расходных статей, критически важных для оператора, реальный рост значительно превышает официальные 12%.

В периоды пиковой нагрузки – утром и вечером – коммерческая электроэнергия подорожала примерно на 60% за последний год.

Платежи за радиочастотный спектр выросли на 23%, так же более чем на 20% повысились расходы на оплату труда.

Второй – девальвация.

По оценкам Комарова, год к году курс гривны просел на 6 – 7%. Это даже лучше тех пессимистических цифр, которые компания закладывала в бюджет, но все равно создает дополнительное давление.

Примерно 30% дохода компания реинвестирует в сеть, и львиная доля этих инвестиций – в валюте: аккумуляторы, генераторы, радиооборудование, лицензионное ПО (Ericsson, Nokia и т.д.) покупаются не за гривну. В национальной валюте остаются скорее "столбы и часть сервисов".

Почему тарифы на мобильную связь в Украине и Европе растут?

Участники рынка объясняют, что речь идет не только о коммерческом решении, но и о вопросах устойчивости инфраструктуры в условиях войны и экономического давления. По словам экономиста и эксперта телеком-рынка Анатолия Амелина, украинская мобильная связь сегодня демонстрирует качество, которое часто превышает показатели европейских и даже американских операторов.

Анатолий Амелин Эксперт телеком-рынка Украинский мобильный интернет и связь – на голову выше европейского и тем более американского! Серьезно. В Берлине я ловил 4G с перебоями. В центре города! В Вашингтоне скорость иногда заставляла нервно обновлять страницу.

При этом цена на мобильную связь в Украине остается одной из самых низких в мире. По состоянию на начало этого года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета 20 – 40 ГБ составляет около 7 – 8,5 евро в месяц. Для сравнения: в Германии аналогичные услуги стоят 30 – 40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10 – 12 евро.

Международные исследования также подтверждают эту разницу: стоимость 1 ГБ мобильного интернета в Украине составляет около 0,27 доллара, тогда как в Германии – более 2 долларов, а в Швейцарии – более 7 долларов. По этому показателю Украина входит в десятку стран с самым дешевым мобильным интернетом в мире.