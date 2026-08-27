Всего 90 гривен за услугу: известный оператор предложил украинцам выгодный вариант

"Киевстар" предложил абонентам отдельную услугу для использования мобильного интернета за границей. Она позволяет не подключать полный роуминговый пакет, а оплачивать только необходимый объем трафика.

Интернет за границей можно подключить отдельно

Новая услуга для абонентов "Киевстар" получила название "SIM для путешествий", сообщает оператор.

С помощью "SIM для путешествий" пользователь получает отдельный номер eSIM, который активируется через QR-код. Главная особенность заключается в том, что такая SIM-карта предназначена исключительно для мобильного интернета.

Услуга действует в 38 странах Европы и мира. Среди них:

Австрия;

Великобритания;

Ирландия;

Италия;

Мальта;

Нидерланды;

Германия;

Азербайджан;

Южная Корея;

Словакия;

Румыния;

США;

Польша;

Норвегия;

Турция;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Лихтенштейн;

Люксембург.

Сколько стоит "SIM для путешествий"

"Киевстар" предусмотрел четыре варианта пакетов с разным объемом мобильного интернета. Самый дешевый пакет стоит 90 гривен. Доступны следующие предложения:

5 ГБ – 90 гривен на 4 недели; 10 ГБ – 135 гривен на 4 недели; 20 ГБ – 225 гривен на 4 недели; 40 ГБ – 400 гривен на 4 недели.

Таким образом, пользователь может выбрать тарифный план в зависимости от того, сколько интернета ему потребуется во время путешествия.

В компании отмечают, что принцип подключения аналогичен обычной eSIM. При этом наличие другой активной eSIM не является препятствием для использования сервиса. По данным "Киевстара", на один номер телефона можно подключить от 5 до 10 различных eSIM.