Всего 90 гривен за услугу: известный оператор предложил украинцам выгодный вариант
"Киевстар" предложил абонентам отдельную услугу для использования мобильного интернета за границей. Она позволяет не подключать полный роуминговый пакет, а оплачивать только необходимый объем трафика.
Интернет за границей можно подключить отдельно
Новая услуга для абонентов "Киевстар" получила название "SIM для путешествий", сообщает оператор.
С помощью "SIM для путешествий" пользователь получает отдельный номер eSIM, который активируется через QR-код. Главная особенность заключается в том, что такая SIM-карта предназначена исключительно для мобильного интернета.
Услуга действует в 38 странах Европы и мира. Среди них:
- Австрия;
- Великобритания;
- Ирландия;
- Италия;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Германия;
- Азербайджан;
- Южная Корея;
- Словакия;
- Румыния;
- США;
- Польша;
- Норвегия;
- Турция;
- Франция;
- Хорватия;
- Чехия;
- Лихтенштейн;
- Люксембург.
Сколько стоит "SIM для путешествий"
"Киевстар" предусмотрел четыре варианта пакетов с разным объемом мобильного интернета. Самый дешевый пакет стоит 90 гривен. Доступны следующие предложения:
- 5 ГБ – 90 гривен на 4 недели;
- 10 ГБ – 135 гривен на 4 недели;
- 20 ГБ – 225 гривен на 4 недели;
- 40 ГБ – 400 гривен на 4 недели.
Таким образом, пользователь может выбрать тарифный план в зависимости от того, сколько интернета ему потребуется во время путешествия.
В компании отмечают, что принцип подключения аналогичен обычной eSIM. При этом наличие другой активной eSIM не является препятствием для использования сервиса. По данным "Киевстара", на один номер телефона можно подключить от 5 до 10 различных eSIM.