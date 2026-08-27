Интернет за границей можно подключить отдельно

Новая услуга для абонентов "Киевстар" получила название "SIM для путешествий", сообщает оператор.

С помощью "SIM для путешествий" пользователь получает отдельный номер eSIM, который активируется через QR-код. Главная особенность заключается в том, что такая SIM-карта предназначена исключительно для мобильного интернета.

Услуга действует в 38 странах Европы и мира. Среди них:

  • Австрия;
  • Великобритания;
  • Ирландия;
  • Италия;
  • Мальта;
  • Нидерланды;
  • Германия;
  • Азербайджан;
  • Южная Корея;
  • Словакия;
  • Румыния;
  • США;
  • Польша;
  • Норвегия;
  • Турция;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Чехия;
  • Лихтенштейн;
  • Люксембург.

Сколько стоит "SIM для путешествий"

"Киевстар" предусмотрел четыре варианта пакетов с разным объемом мобильного интернета. Самый дешевый пакет стоит 90 гривен. Доступны следующие предложения:

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  1. 5 ГБ – 90 гривен на 4 недели;
  2. 10 ГБ – 135 гривен на 4 недели;
  3. 20 ГБ – 225 гривен на 4 недели;
  4. 40 ГБ – 400 гривен на 4 недели.

Таким образом, пользователь может выбрать тарифный план в зависимости от того, сколько интернета ему потребуется во время путешествия.

В компании отмечают, что принцип подключения аналогичен обычной eSIM. При этом наличие другой активной eSIM не является препятствием для использования сервиса. По данным "Киевстара", на один номер телефона можно подключить от 5 до 10 различных eSIM.