Інтернет за кордоном можна підключити окремо

Нова послуга для абонентів Київстар отримала назву "SIM для подорожей", повідомляє оператор.

За допомогою "SIM для подорожей" користувач отримує окремий номер eSIM, який активується через QR-код. Головна особливість полягає в тому, що така SIM-карта призначена виключно для мобільного інтернету.

Послуга діє у 38 країнах Європи та світу. Серед них:

Австрія;

Велика Британія;

Ірландія;

Італія;

Мальта;

Нідерланди;

Німеччина;

Азербайджан;

Південна Корея;

Словаччина;

Румунія;

США;

Польща;

Норвегія;

Туреччина;

Франція;

Хорватія;

Чехія;

Ліхтенштейн;

Люксембург.

Скільки коштує "SIM для подорожей"

Київстар передбачив чотири варіанти пакетів із різним обсягом мобільного інтернету. Найдешевший пакет коштує 90 гривень. Доступні такі пропозиції:

5 ГБ – 90 гривень на 4 тижні; 10 ГБ – 135 гривень на 4 тижні; 20 ГБ – 225 гривень на 4 тижні; 40 ГБ – 400 гривень на 4 тижні.

Таким чином, користувач може обрати пакет залежно від того, скільки інтернету йому потрібно під час подорожі.

У компанії наголошують, що принцип підключення аналогічний звичайній eSIM. Водночас наявність іншої активної eSIM не є перешкодою для використання сервісу. За даними Київстару, на один номер телефону можна підключати від 5 до 10 різних eSIM.