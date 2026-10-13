Украинские кинотеатры оказались на грани закрытия: сети уже работают в убыток

Посещаемость кинотеатров в Украине упала до 10 – 15 % от довоенного уровня. Заведения накапливают долги и предупреждают, что могут не выдержать такой нагрузки.

Почему кинотеатры могут закрыться

На ситуацию в украинских сетях больше всего повлияли длительные воздушные тревоги. Об этом рассказала руководительница общественного союза "Союз кинотеатров Украины" и генеральный директор сети "Планета кино" Наталья Байдан, пишет UCSC.

После начала полномасштабного вторжения посещаемость сети "Планета кино" сократилась на 60–70%. Впоследствии из-за длительных воздушных тревог количество посетителей упало еще почти на 60%. При таких показателях кинотеатры не могут покрывать даже базовые расходы:

речь идет о зарплатах сотрудников, аренде помещений и коммунальных услугах.

В результате компании накапливают долги, а сетевые заведения дополнительно зависят от работы торгово-развлекательных центров, в которых они расположены.

На сегодняшний день почти все кинотеатры Украины работают в убыток, причем убыток огромный. Речь идет о миллионах гривен. Сейчас ситуация такова, что все эти убытки – это наши долги, которые мы накапливаем. Но дело в том, что мы не сможем работать в таком режиме долго. Еще несколько месяцев – и мы просто закроемся,

– заявила Байдан.

В каких городах ситуация самая сложная

Больше всего сеансов из-за воздушных тревог не состоялось в больших городах. По словам Байдан, в сентябре ситуация была следующей:

Харьков – не состоялось 90% сеансов; Днепр – отменено 80% сеансов; Киев – не состоялось 60% сеансов; Западные области, в частности Львов, – потери достигли 30%.

Представительница Союза кинотеатров Украины Виктория Зюнькина также предупредила, что в ближайшее время заведения могут начать банкротиться и закрываться. Особенно уязвимы кинотеатры в небольших городах, где возможности компенсировать потери могут быть ограниченными.

Если ситуация не изменится, украинский кинопрокат рискует потерять часть площадок, а зрители в отдельных городах могут остаться без привычных кинотеатров.

К слову, воздушные тревоги повлияли на работу торговых центров в целом. В сентябре доля времени, в течение которого торговые центры были вынуждены приостанавливать работу, достигла 30,8%. Это новый антирекорд для отрасли.

Существенное ухудшение ситуации зафиксировали, в частности, в Черкасской, Кировоградской и Житомирской областях. Там доля перерывов в работе ТЦ в рабочее время выросла в несколько раз и уже находится на высоком уровне. Особенно заметна динамика в столице. В Киеве показатель за месяц вырос с 11,6% до 32,7%.