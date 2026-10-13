Чому кінотеатри можуть закритися

На ситуацію в українських мережах найбільше вплинули тривалі повітряні тривоги. Про це розповіла керівниця громадської спілки "Союз кінотеатрів України" та генеральна директорка мережі "Планета кіно" Наталія Байдан, пише UCSC.

Після початку повномасштабного вторгнення відвідуваність мережі "Планета кіно" скоротилася на 60 – 70%. Згодом через тривалі повітряні тривоги кількість відвідувачів упала ще майже на 60%. За таких показників кінотеатри не можуть покривати навіть базові витрати:

Йдеться про зарплати працівників, оренду приміщень і комунальні послуги.

У результаті компанії накопичують борги, а мережеві заклади додатково залежать від роботи торговельно-розважальних центрів, у яких розташовані.

На сьогодні майже всі кінотеатри України працюють зі збитками і у збиток дуже величезний. Ми говоримо про мільйони гривень. Наразі ситуація така, що зараз всі ці збитки – це наші борги, які ми накопичуємо. Але питання в тому, що ми не зможемо працювати в такому режимі довго. Ще кілька місяців, і ми будемо просто зачинятися,

– заявила Байдан.

У яких містах ситуація найскладніша

Найбільше сеансів через повітряні тривоги не відбулося у великих містах. За словами Байдан, у вересні ситуація була такою:

Харків – не відбулося 90% сеансів; Дніпро – скасували 80% сеансів; Київ – не відбулося 60% сеансів; Західні області, зокрема Львів, – втрати сягнули 30%.

Представниця Союзу кінотеатрів України Вікторія Зюнькіна також попередила, що найближчим часом заклади можуть почати банкрутувати й закриватися. Особливо вразливими є кінотеатри в невеликих містах, де можливості компенсувати втрати можуть бути обмеженими.

Якщо ситуація не зміниться, український кінопрокат ризикує втратити частину майданчиків, а глядачі в окремих містах можуть залишитися без звичних кінотеатрів.

До слова, повітряні тривоги вдарили по роботі ТЦ загалом. У вересні частка часу, протягом якого торговельні центри були змушені зупиняти роботу, досягла 30,8%. Це новий антирекорд для галузі.

Суттєве погіршення ситуації зафіксували, зокрема, у Черкаській, Кіровоградській та Житомирській областях. Там частка тривог у робочий час ТЦ зросла в кілька разів і вже перебуває на високому рівні. Особливо помітна динаміка у столиці. У Києві показник за місяць зріс з 11,6% до 32,7%.



