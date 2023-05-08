Уже "дают заднюю": Китай оправдывается за сотрудничество с Россией в надежде избежать санкций

Евросоюз готовится ввести санкции против нескольких китайских компаний, помогающих российским оккупантам наращивать вооружение. Пекин испугался таких мер и уверяет, что никоим образом не помогает россиянам воевать против Украины.

Европейский Союз готовит обсуждение введения санкций против 7 китайских компаний и ряда компаний из других стран, помогающих российским оккупантам. Китай уже отреагировал официальным заявлением и надеется отложить жесткое решение ЕС.

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Что говорит Китай о сотрудничестве с Россией

Представитель МИД Китая Вань Вэньбинь вышел на брифинг с заявлением о сотрудничестве его страны с оккупантами. Он уверяет: это сотрудничество – только торговоэкономические отношения и ни в коем случае не помогают россиянам в войне против Украины.

Китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество совершенно не касается кризиса в Украине. Оно не направлено против какой-либо третьей стороны, и для нас неприемлемо, чтобы кто-то в него вмешивался и прибегал к угрозам,

– уверяет он.

Также Пекин не обошелся без угроз: мол, на введение санкций будет принимать ответные меры. Каких именно – Вэньбинь не сообщил. По его мнению, санкции ЕС могут подорвать "взаимное доверие и сотрудничество Китая с ЕС".

Китай просит Евросоюз не вводить санкции и уверяет, что всегда отстаивает свои "законные и легитимные" интересы. Что касается войны в Украине, то в Пекине убеждены, что играют "конструктивную роль в урегулировании кризиса".