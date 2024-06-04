Китай обвиняет ЕС в нечестной конкуренции: напряжение растет

Китай обвинил ЕС в ведении недобросовестной конкуренции несмотря на желание лидеров ЕС избежать торговой войны. В ответ, Китай предупреждает о возможности применения необходимых мер.

Китай примет необходимые меры

Министр торговли КНР Ван Вэньтао заявил, что ЕС начал целый ряд торговых расследований против Пекина, сосредотачиваясь на антидемпинге и несправедливых субсидиях, особенно в области чистых технологий.

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В ответ на эти действия Китай уже начал антидемпинговое расследование в отношении европейского бренди. Кроме того, государственные СМИ Китая сообщили, что Китай может принять ответные меры против европейских автомобилей и свинины.

Если ЕС не будет практиковать то, что проповедует, и продолжит подавлять китайские компании, Китай примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить законные интересы китайских компаний,

– говорится в заявлении Вэньтао.

Избежание неконтролируемой эскалации

При этом, на встрече китайских предприятий в Барселоне министр торговли КНР Ван Вэньтао отметил, что Пекин стремится решать экономические и торговые противоречия через диалог, пытаясь избежать неконтролируемой эскалации.

В конце мая стало известно, что отток капитала из Китая достиг пикового уровня с 2016 года. Ситуация значительно ухудшилась в апреле 2024 года. В прошлом году вторая по величине экономика мира получила наименьший объем прямых иностранных инвестиций с начала 1990-х годов, который составил 33 миллиарда долларов. В годовом измерении этот показатель упал более чем на 80%.

Он также подчеркнул, что лидеры ЕС неоднократно подчеркивали стремление избежать торговой войны, поддерживая честную конкуренцию и основанную на правилах торговую систему.