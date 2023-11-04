В Венгрии будут делать электрокары: кто построит там свой завод

Рынок электромобилей продолжает расти. В то время как некоторые компании открывают производства в Китае, китайские производители пытаются быть ближе к Европе.

Завод электрокаров в Венгрии

Китайская компания BYD, специализирующаяся на производстве электрокаров. хочет построить свой первый европейский завод Выбор менеджеров остановился в Венгрии.

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Внутри компании уже были утверждены все необходимые решения. Также было известно, что венгерский премьер Виктор Орбан во время визита в Шэньчжэнь провел встречу с главой и президентом BYD Ван Чуаньфу.

Впрочем, официальных заявлений BID делать не спешит. В компании пока говорят, что еще ищут подходящее место. Всю информацию корпорация пообещала предоставить до конца 2023 года.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Напомним, ранее звучала информация, что Китай уступил США в борьбе за титул богатейшей страны мира. Пекину удалось "подвинуть" Соединенные Штаты с пьедестала в 2020 году, но уже с итогами 2022 года чистые доходы США были больше.