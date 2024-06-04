Третьи страны теперь не панацея: китайские банки блокируют "схему" россиян по обходу санкций

Россияне часто обходили санкции с помощью третьих стран. Теперь китайские банки усложняют для них такую возможность.

Китайские банки против россиян

Как сообщают российские СМИ, обходить санкции теперь станет сложнее. Причина – обновленная политика китайских банков.

Интересно Последовательность – ключ к успеху: популярные методологии принятия решений

Теперь финучреждения тщательно проверяют экспортные платежи, которые проводят бизнесмены из "дружественных" к России стран. Речь идет о Сербии, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане.

Банки начали подтверждение того, что товары будут доставлены именно в эти страны, без дальнейшей переправки в Россию. Если такие документы не предоставляются, то они блокируют платежи.

Китайские финучреждения опасаются вторичных санкций, поэтому начали активно способствовать выполнению международных ограничений против России. В фокус внимания банков Китая попали все импортеры, а не только те, кто пытается завезти "жестко подсанкционные" товары.

Отношения Китая и ЕС обостряются

ЕС пытается избежать напряженных отношений с Китаем, но одновременно защитить свой рынок. Пекин выделяет субсидии для своих компаний, которые занимаются энергетикой, благодаря чему их продукция дешевле, чем европейская. Прежде всего речь идет об электромобилях и зеленой энергетике.

В свою очередь Китай пообещал зеркальные меры, если Европа продолжит соответствующую политику. Пекин угрожает, что готов принять соответствующие меры в отношении европейских товаров, в частности, против автомобилей.