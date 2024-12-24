Китайские электромобили теряют рынок ЕС: все из-за одного решения Брюсселя

Китайские производители электромобилей потеряли долю европейского рынка. Это связано с пошлинами, которые ввел Европейский Союз.

Китайские производители электрокаров ударились о стену тарифов ЕС

Европейский Союз усилил свой контроль за импортом из Китая. В частности, речь идет об электромобилях. Напомним, что в октябре 2024 года ЕС ввел пошлины на китайские электромобили. Об этом 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В результате на китайских производителей электромобилей в Европе пока приходится наименьшая доля за 8 месяцев. Для примера, доля компаний BYD Co. и MG SAIC Motor Corp. составляет 7,4% регистраций электромобилей по всей Европе в ноябре, что является самым низким уровнем с марта. В октябре этот показатель оценили в 8,2%.

Больше всего из-за новых пошлин ЕС пострадала государственная компания MG SAIC. Для этого производителя электрокаров Евросоюз установил пошлины на уровне 45%. Китайский автопроизводитель, который в течение длительного периода был лидером продаж в Европе, в последние месяцы серьезно теряет позиции. Компания зафиксировала падение регистраций на 58% в ноябре по сравнению с 2023 годом.

По сравнению с MG, компания BYD вырвалась вперед. Речь идет о том, что в ноябре количество регистраций по всей Европе выросло более чем вдвое. Этот показатель достиг 4 796 автомобилей.

В то же время добавляют, что экспорт электромобилей в ноябре упал на 19% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о ситуации на глобальном рынке. В частности, в ЕС этот показатель снизился на 23%.