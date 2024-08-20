Все больше китайских компаний прекращают отправлять товары прямо в Россию

Импортные товары для россиян могут подорожать минимум на 10% из-за трудностей с поставками из Китая. При этом расходы российских импортеров растут еще больше, часто достигая 30%.

С какими товарами возникают проблемы

Эти проблемы возникли из-за новых требований китайских компаний, которые теперь готовы отправлять товар только в ту страну, из которой поступила оплата, передают российские СМИ.

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Российские компании часто присылают деньги через посредников в других странах, что усложняет маршрут доставки. Это касается не только товаров, на которые распространяются санкции.

Интересно! Под угрозой оказались товары двойного назначения, такие как сложная электроника, компьютеры, медицинское оборудование и станки. Дошло до того, что поставщики не хотят напрямую поставлять даже ткани, опасаясь, что их используют для пошива формы для вооруженных сил России.

Что изменилось

Еще в июле 2024 года большинство китайских поставщиков не интересовались, почему товар, оплаченный из Киргизии, доставляется напрямую в Россию.

Заметьте! Теперь они начали требовать экспортные декларации, во избежание таких ситуаций. Из-за этого импортерам приходится добавлять новые звенья в цепочку поставок, чтобы решить проблему.

Сейчас российские импортеры используют экзотические маршруты, такие как Лаос, или транзит через Иран, где порты служат промежуточным звеном. Товары поступают из Объединенных Арабских Эмиратов, затем идут в Азербайджан, и только оттуда на грузовиках в Россию. Это теперь обязательное условие многих китайских поставщиков.

Причина в том, что китайские поставщики опасаются вторичных санкций со стороны США и Запада. Банки, в которых они имеют счета, требуют экспортные документы, подтверждающие вывоз товаров за пределы Китая, но не в Россию.