Украинские книжные сети вынуждены пересматривать стратегии развития, откладывать открытие новых магазинов и сокращать часть торговых точек. Vivat, КСД и "Книгарня Е" в 2026 году изменили планы по расширению, а некоторые торговые точки прекратили работу.

Как изменились планы книжных сетей в 2026 году

Сейчас на книжные сети давят простои и дополнительная финансовая нагрузка, пишет Forbes Ukraine.

CEO Vivat Юлия Орлова в начале года планировала увеличить сеть книжных магазинов в 2,6 раза – с 19 до 50 магазинов. Однако реализовать задуманное удалось лишь частично, а дальнейшее расширение пока приостановлено.

С начала 2026 года Vivat открыла 19 новых книжных магазинов. В октябре сеть насчитывала 38 магазинов, но две точки пришлось закрыть. До конца года компания больше не планирует открывать новые точки.

Подобные решения принимают и конкуренты. КСД и "Книгарня Е" также пересматривают планы развития и в первую очередь сосредотачиваются на стабильной работе существующих магазинов.

Сколько книжных магазинов закрыли КСД и "Книгарня Е"

В начале 2026 года у "Книгарни Е" было 87 офлайн-магазинов, а у КСД – 90. Обе сети ранее планировали расширять присутствие в городах, в частности в небольших населенных пунктах, однако в течение года ситуация изменилась.

КСД в начале года планировала достичь отметки в 100 книжных магазинов. В то же время компания открыла восемь новых магазинов, но закрыла пять. По состоянию на ноябрь 2026 года сеть насчитывает 93 книжных магазина.

"Книгарня Е" за этот период открыла пять новых точек, однако также прекратила работу части магазинов. Среди закрытых:

книжный магазин на проспекте Степана Бандеры, 16б в Киеве;

магазин на Центральном железнодорожном вокзале Киева;

книжный магазин на железнодорожном вокзале Одессы.

Точное количество закрытий в сети не называется, по состоянию на ноябрь 2026 года работает 81 магазин. По подсчетам Forbes Ukraine, с начала года сеть могла закрыть примерно 11 книжных магазинов.

Инфографика Forbes Ukraine

Почему книжный бизнес пересматривает работу магазинов

Для книжных сетей одним из факторов, затрудняющих работу, стали простои магазинов и дополнительные расходы на поддержание их автономности. Из-за воздушных тревог книжные магазины вынуждены прерывать работу, но расходы на аренду, отопление, электроэнергию и зарплаты сотрудников остаются.

Юлия Орлова рассказывает, что в отдельные периоды книжные магазины Vivat в Днепре и Харькове простаивали примерно по пять часов в день. В Киеве потери рабочего времени составляли до двух часов в день, а в Полтаве и Кременчуге – примерно по часу.

Начали пересматривать план развития сети, когда увидели, сколько рабочих часов книжные магазины теряют из-за тревог и во сколько обойдется их работа зимой,

– рассказывает Орлова из Vivat.

Такие перерывы напрямую влияют на выручку. По словам руководительницы Vivat, в один из дней книжный магазин в Днепре заработал менее 3 000 гривен, поскольку большую часть суток был закрыт.

Помимо потери продаж, компании приходится тратить дополнительные средства на поддержание работы магазинов. Среди таких расходов:

топливо для генераторов;

обогреватели и дополнительное оборудование;

аккумуляторы и зарядные станции;

обслуживание автономного энергоснабжения.

В Vivat сначала пытались сократить расходы благодаря переговорам с арендодателями. Некоторые торговые центры соглашались на скидки, однако даже это не всегда помогало сохранить магазин. В частности, книжный магазин в ТЦ "Магелан" в Киеве закрыли, несмотря на снижение стоимости аренды.

Чего ожидают книжные сети в 2027 году

Дальнейшие решения относительно развития книжных магазинов будут зависеть от экономических условий, покупательной способности украинцев и возможности компаний удерживать действующие точки:

Vivat пока не планирует масштабного расширения, а решения о новых магазинах в 2027 году будет принимать в зависимости от ситуации и результатов работы сети. "Книгарня Е" рассматривает возможность выборочных открытий там, где есть подтвержденный спрос. КСД также не отказывается от развития, но более осторожно подходит к инвестициям в новые точки.

В то же время декабрь традиционно является одним из самых важных месяцев для книжного ритейла. Поэтому компании сначала ждут результатов праздничного сезона, а уже после этого будут планировать дальнейшее развитие.