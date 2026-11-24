Як змінилися плани книжкових мереж у 2026 році

Зараз на книжкові мережі тиснуть простої та додаткове фінансове навантаження, пише Forbes Ukraine.

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CEO Vivat Юлія Орлова на початку року планувала збільшити мережу книгарень у 2,6 раза – з 19 до 50 магазинів. Однак реалізувати задум вдалося лише частково, а подальше розширення наразі поставили на паузу.

Від початку 2026 року Vivat відкрила 19 нових книгарень. У жовтні мережа налічувала 38 магазинів, але дві локації довелося закрити. До кінця року компанія більше не планує відкривати нові точки.

Подібні рішення ухвалюють і конкуренти. КСД та "Книгарня Є" також переглядають плани розвитку й насамперед зосереджуються на стабільній роботі наявних магазинів.

Скільки книгарень закрили КСД та "Книгарня Є"

На початку 2026 року "Книгарня Є" мала 87 офлайн-магазинів, тоді як КСД – 90. Обидві мережі раніше планували розширювати присутність у містах, зокрема у невеликих населених пунктах, однак протягом року ситуація змінилася.

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КСД на початку року планувала досягти позначки у 100 книгарень. Водночас компанія відкрила вісім нових магазинів, але закрила п'ять. Станом на листопад 2026 року мережа налічує 93 книгарні.

"Книгарня Є" за цей період відкрила п'ять нових локацій, однак також припинила роботу частини магазинів. Серед закритих:

книгарня на проспекті Степана Бандери, 16б у Києві;

магазин на Центральному залізничному вокзалі Києва;

книгарня на залізничному вокзалі Одеси.

Точну кількість закриттів у мережі не називають, на листопад 2026 року працює 81 магазин. За підрахунками Forbes Ukraine, від початку року мережа могла закрити приблизно 11 книгарень.

Інфографіка Forbes Ukraine

Чому книжковий бізнес переглядає роботу магазинів

Для книжкових мереж одним із факторів, що ускладнює роботу, стали простої магазинів та додаткові витрати на підтримку їхньої автономності. Через повітряні тривоги книгарні змушені переривати роботу, але витрати на оренду, опалення, електроенергію та зарплати працівників залишаються.

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Юлія Орлова розповідає, що в окремі періоди книгарні Vivat у Дніпрі та Харкові простоювали приблизно по п'ять годин на день. У Києві втрати робочого часу становили до двох годин на день, а в Полтаві та Кременчуці – приблизно по годині.

Почали переглядати план розвитку мережі, коли побачили, скільки робочих годин книгарні втрачають через тривоги і скільки коштуватиме їхня робота взимку– розповідає Орлова з Vivat.

Такі перерви безпосередньо впливають на виторг. За словами керівниці Vivat, одного дня книгарня у Дніпрі заробила менш ніж 3 000 гривень, оскільки більшу частину доби була зачинена.

Окрім втрати продажів, компанії доводиться витрачати додаткові кошти на підтримку роботи магазинів. Серед таких витрат:

пальне для генераторів;

обігрівачі та додаткове обладнання;

акумулятори й зарядні станції;

обслуговування автономного живлення.

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У Vivat спочатку намагалися зменшити витрати завдяки переговорам з орендодавцями. Деякі торгові центри погоджувалися на знижки, однак навіть це не завжди допомагало втримати магазин. Зокрема, книгарню в ТЦ "Магелан" у Києві закрили, попри зменшення вартості оренди.

Чого книжкові мережі очікують у 2027 році

Подальші рішення щодо розвитку книгарень залежатимуть від економічних умов, купівельної спроможності українців та можливості компаній утримувати чинні локації:

Vivat поки не планує масштабного розширення, а рішення щодо нових магазинів у 2027 році ухвалюватиме залежно від ситуації та результатів роботи мережі. "Книгарня Є" розглядає вибіркові відкриття там, де є підтверджений попит. КСД також не відмовляється від розвитку, але обережніше підходить до інвестицій у нові локації.

Водночас грудень традиційно є одним із найважливіших місяців для книжкового ритейлу. Тому компанії спочатку очікують на результати святкового сезону, а вже після цього плануватимуть подальший розвиток.