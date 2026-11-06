Vivat закриє деякі книгарні у 2027 році: чому і скільки магазинів може зникнути

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Чому Vivat закриває книгарні

Vivat змушена припиняти роботу деяких магазинів мережі, зокрема через повітряні тривоги. Про це повідомила генеральна директорка та співвласниця компанії Юлія Орлова.

Знаю, що навколо і так багато поганих новин. Але і в мене зараз такі. Не хочу прикриватися красивим словом "релокація", треба називати все своїми іменами: ми вимушені закривати деякі з наших книгарень. Не хочеться і боляче про це писати. Ми так ретельно обирали місця для наших книгарень. Стільки вклали у відкриття і роботу сил і здоров'я, надій і натхнення. І грошей– написала Орлова.

Зокрема, нещодавно Vivat закрив книгарню в київському торговельному центрі "Магелан". Це сталося попри те, що адміністрація ТЦ погодила знижку на оренду. Однак тривалі повітряні тривоги призвели до значних простоїв і втрати виторгу.

За словами Орлової, лише за останній тиждень книгарні в Києві втрачали через тривоги до двох робочих годин щодня – загалом близько 14 годин на тиждень. У Дніпрі та Харкові ситуація ще складніша: магазини мережі не працюють через повітряні тривоги приблизно п'ять годин на день, або близько 35 годин на тиждень.

Так, навіть коли магазин змушений зачинитися через небезпеку, його витрати залишаються. Компанія продовжує платити за приміщення, опалення та електроенергію, а також утримувати працівників. Водночас через тривоги відвідувачів меншає, а разом із ними скорочується і виторг.

Ми пристосовуємося: переїжджаємо, об'єднуємо локації, переглядаємо витрати, шукаємо формати, які можуть працювати в нових умовах. Але неможливо оптимізуватися до безкінечності– зазначила гендиректорка.

У Vivat уже переглядають роботу мережі на 2027 рік. Орлова повідомила, що компанія має чітке розуміння: наступного року можуть відбутися нові закриття книгарень.

Скільки книгарень можуть закритися в Україні

Проблеми з роботою книжкових магазинів стосуються не лише Vivat:

У коментарях до допису Орлової генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов заявив, що програма державної підтримки книгарень досі не запрацювала.

Своєю чергою, генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький попередив про можливе масштабне скорочення книжкової роздрібної мережі. За його оцінкою, до березня з ринку може піти приблизно 40% книгарень.

На проблеми з роботою магазинів впливає і безпекова ситуація. Так, мережа "Книгарня Є" вирішила закрити дві книгарні, розташовані на залізничних вокзалах у Києві та Одесі. У компанії пояснили, що безпекова ситуація та обставини не дають змоги повноцінно працювати й надалі розвивати ці простори.