Нелегальный кофе заполонил Украину: какие схемы используют и кто на этом зарабатывает
- В Украине усиливается проблема теневого оборота кофе, что наносит значительный экономический ущерб государственному бюджету и создает неравные условия для легального бизнеса.
- Нелегальные схемы импорта кофе избегают таможенного контроля, что позволяет продавать продукцию значительно дешевле, чем легальные поставщики.
В Украине стремительно растет проблема теневого оборота кофе, которая уже приобрела системный характер. По оценкам экспертов, значительная часть продукции попадает на рынок с нарушением таможенного и налогового законодательства, что приводит к масштабным потерям государственного бюджета.
Как работают схемы нелегального импорта кофе и почему они вредны?
Эксперты в комментарии 24 Канала рассказали, что речь идет не только об экономических убытках, но и о рисках для потребителей и угрозу для легального бизнеса, который оказывается в неравных условиях конкуренции.
- Ранее нардеп Даниил Гетманцев рассказывал, что примерно каждая вторая чашка, попадает на рынок вне надлежащего таможенного и налогового контроля.
- К тому же, официальный объем импорта составляет лишь около 49 тысяч тонн, что составляет около половины от объема фактического потребления.
Эксперт Геннадий Капралов рассказал, что в контексте кофейного рынка более корректно говорить о более широком явлении – нарушение таможенного и налогового законодательства.
Сейчас бизнес использует несколько наиболее распространенных схем обхода таможенного контроля:
- Недекларирование или "черный" импорт.
- Декларирование кофе под видом других товаров (например, цикория или пищевых добавок).
- Переупаковка продукции после ввоза под известные торговые марки.
- "Дробление бизнеса" и продажа продукции через сеть ФЛП, чтобы уклоняться от уплаты налогов.
- Занижение таможенной стоимости, когда импортер подает документы с фиктивными ценами, значительно ниже рыночных.
Вследствие таких схем государственный бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен налоговых поступлений. В то же время кроме экономических убытков, возникает угроза для здоровья населения: на рынок может попадать продукция сомнительного качества или с истекшим сроком годности, которая после обработки и переупаковки реализуется под видом продукции премиум-сегмента. Такие практики значительно подрывают добросовестную конкуренцию на рынке.
В то же время эксперт Андрей Шабельников считает, что то, что происходит на рынке кофе, – это не просто отдельные нарушения, а системная проблема, которая реально бьет по легальному бизнесу.
Если посмотреть на ситуацию глазами "белого" бизнеса, становится понятно, насколько разные условия игры. Легальный импортер обязан:
- задекларировать объективную таможенную стоимость товара;
- уплатить соответствующую ввозную пошлину;
- уплатить 20% налога на добавленную стоимость;
- пройти фитосанитарный контроль;
- обеспечить прослеживаемость происхождения зерна и соблюдать условия хранения.
Все эти правовые обязанности формируют высокую, но честную себестоимость легального кофе.
Зато теневой сектор откровенно игнорирует эти правила игры, превращая нарушение закона в свое главное конкурентное преимущество. Для легального бизнеса такая ситуация является фатальной: предприниматель, который содержит штат, платит налоги и аренду, физически не может конкурировать с фальсификатом, который реализуется втрое дешевле.
Главный риск для легального сегмента заключается в том, как именно государство реагирует на подобные публичные заявления. Традиционно громкие новости о контрабанде становятся триггером для массовых проверок. Однако контролирующим органам – налоговой службе или Госпродпотребслужбе – значительно легче прийти с инспекцией в зарегистрированную кофейню в центре города или официального импортера, чем искать законспирированные подпольные цеха в промзонах.
Согласно Закону Украины "О Бюро экономической безопасности Украины", именно этот орган вместе с таможней должен играть здесь ключевую роль:
- Отслеживать схемы;
- Анализировать цепи поставок;
- Останавливать проблемные партии еще на границе.
Итак, настоящая защита интересов бизнеса сегодня заключается в обеспечении равенства. Легальным предпринимателям не нужны субсидии или льготы – им нужна уверенность в том, что государство способно ликвидировать черный рынок. Любые попытки решить проблему путем усиления бюрократии, введения новых лицензий или "ковровых" проверок ударят исключительно по добросовестным налогоплательщикам,
– говорит Шабельников.
Что происходит с ценами на кофе в Украине?
Многие украинцы традиционно начинают утро с кофе, однако в последнее время это удовольствие заметно дорожает. Некоторые производители уже пересмотрели ценники в сторону существенного роста.
По данным сайта, по состоянию на 5 февраля кофе подорожал в среднем на 75,6 гривны по сравнению с январем. В частности, Nescafe Gold объемом 210 граммов сейчас стоит около 686,8 гривны, тогда как месяц назад его цена составляла 610,2 гривны.
Эксперты связывают такую динамику с логистическими трудностями, проблемами с хранением продукции и сокращением предложения на рынке. По их оценкам, эти факторы и в дальнейшем будут давить на цены.