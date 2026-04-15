Нелегальный кофе заполонил Украину: какие схемы используют и кто на этом зарабатывает

В Украине стремительно растет проблема теневого оборота кофе, которая уже приобрела системный характер. По оценкам экспертов, значительная часть продукции попадает на рынок с нарушением таможенного и налогового законодательства, что приводит к масштабным потерям государственного бюджета.

Как работают схемы нелегального импорта кофе и почему они вредны?

Эксперты в комментарии 24 Канала рассказали, что речь идет не только об экономических убытках, но и о рисках для потребителей и угрозу для легального бизнеса, который оказывается в неравных условиях конкуренции.

Смотрите также "Космические" убытки для бюджета: каждая вторая чашка кофе в Украине может быть контрабандой

Ранее нардеп Даниил Гетманцев рассказывал, что примерно каждая вторая чашка, попадает на рынок вне надлежащего таможенного и налогового контроля.

К тому же, официальный объем импорта составляет лишь около 49 тысяч тонн, что составляет около половины от объема фактического потребления.

Эксперт Геннадий Капралов рассказал, что в контексте кофейного рынка более корректно говорить о более широком явлении – нарушение таможенного и налогового законодательства.

Сейчас бизнес использует несколько наиболее распространенных схем обхода таможенного контроля:

Недекларирование или "черный" импорт. Декларирование кофе под видом других товаров (например, цикория или пищевых добавок). Переупаковка продукции после ввоза под известные торговые марки. "Дробление бизнеса" и продажа продукции через сеть ФЛП, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Занижение таможенной стоимости, когда импортер подает документы с фиктивными ценами, значительно ниже рыночных.

Геннадий Капралов Адвокат Вследствие таких схем государственный бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен налоговых поступлений. В то же время кроме экономических убытков, возникает угроза для здоровья населения: на рынок может попадать продукция сомнительного качества или с истекшим сроком годности, которая после обработки и переупаковки реализуется под видом продукции премиум-сегмента. Такие практики значительно подрывают добросовестную конкуренцию на рынке.

В то же время эксперт Андрей Шабельников считает, что то, что происходит на рынке кофе, – это не просто отдельные нарушения, а системная проблема, которая реально бьет по легальному бизнесу.

Если посмотреть на ситуацию глазами "белого" бизнеса, становится понятно, насколько разные условия игры. Легальный импортер обязан:

задекларировать объективную таможенную стоимость товара;

уплатить соответствующую ввозную пошлину;

уплатить 20% налога на добавленную стоимость;

пройти фитосанитарный контроль;

обеспечить прослеживаемость происхождения зерна и соблюдать условия хранения.

Все эти правовые обязанности формируют высокую, но честную себестоимость легального кофе.

Зато теневой сектор откровенно игнорирует эти правила игры, превращая нарушение закона в свое главное конкурентное преимущество. Для легального бизнеса такая ситуация является фатальной: предприниматель, который содержит штат, платит налоги и аренду, физически не может конкурировать с фальсификатом, который реализуется втрое дешевле.

Андрей Шабельников Председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Главный риск для легального сегмента заключается в том, как именно государство реагирует на подобные публичные заявления. Традиционно громкие новости о контрабанде становятся триггером для массовых проверок. Однако контролирующим органам – налоговой службе или Госпродпотребслужбе – значительно легче прийти с инспекцией в зарегистрированную кофейню в центре города или официального импортера, чем искать законспирированные подпольные цеха в промзонах.

Согласно Закону Украины "О Бюро экономической безопасности Украины", именно этот орган вместе с таможней должен играть здесь ключевую роль:

Отслеживать схемы; Анализировать цепи поставок; Останавливать проблемные партии еще на границе.

Итак, настоящая защита интересов бизнеса сегодня заключается в обеспечении равенства. Легальным предпринимателям не нужны субсидии или льготы – им нужна уверенность в том, что государство способно ликвидировать черный рынок. Любые попытки решить проблему путем усиления бюрократии, введения новых лицензий или "ковровых" проверок ударят исключительно по добросовестным налогоплательщикам,

– говорит Шабельников.

Что происходит с ценами на кофе в Украине?