Российский уран может оказаться под запретом США – когда решение вступит в действие

Соединенные Штаты Америки не прекращают ограничивать Россию за нападение на Украину. Очередной удар придется на атомную отрасль агрессора.

Удар по атомной отрасли России

После полномасштабного вторжения России в Украину США призвали ввести много экономических ограничений против агрессора, одна администрация Джо Байдена не рассматривала ядерное топливо как опцию для санкций. Однако теперь ситуация в этом направлении кардинально изменилась.

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В декабре Палата представителей проголосовала за запрет импорта российского обогащенного урана. Поэтому, Вашинтон намерен пойти на этот шаг, тем более, что удалось найти пути, как избавиться от зависимости от российского ресурса.

Дело в том, что 93 атомные станции США зависели от российского ядерного топлива. Но благодаря тому, что 2 года компании Urenco, Orano и Centrus накапливали запасы и развивали логистику поставок, никакие угрозы россиян теперь не страшны.

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Представители американской отрасли энергетики утверждают, что запрет импорта российского обогащенного урана можно вводить уже в этом году.

Сейчас нет риска для продолжения работы электростанций,

– сообщил Тимоти Фокс, аналитик ClearView Energy Partners.

Также участники рынка сообщают, что сейчас началось стремительное развитие малых модульных реакторов (SMRs), которые демонстрируют лучшую эффективность стандартных реакторов. Работа над этой технологией может способствовать глобальной атомной безопасности и падению зависимости других рынков от российского ядерного топлива.