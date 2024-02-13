Удар по атомній галузі Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну США закликали запровадити багато економічних обмежень проти агресора, одна адміністрація Джо Байдена не розглядала ядерне паливо як опцію для санкцій. Однак тепер ситуація в цьому напрямку кардинально змінилася.

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У грудні Палата представників проголосувала за заборону імпорту російського збагаченого урану. Відтак, Вашинтон має намір піти на цей крок, тим паче, що вдалося знайти шляхи, як позбутися залежності від російського ресурсу.

Річ у тому, що 93 атомні станції США залежали від російського ядерного палива. Але завдяки тому, що 2 роки компанії Urenco, Orano та Centrus накопичували запаси та розвивали логістику постачання, жодні погрози росіян тепер не страшні.

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Представники американської галузі енергетики стверджують, що заборону імпорту російського збагаченого урану можна запроваджувати вже цього року.

Зараз немає ризику для продовження роботи електростанцій,

– повідомив Тімоті Фокс, аналітик ClearView Energy Partners.

Також учасники ринку повідомляють, що зараз почався стрімкий розвиток малих модульних реакторів (SMRs), які демонструють кращу ефективність за стандартні реактори. Робота над цією технологією може сприяти глобальній атомній безпеці та падінню залежності інших ринків від російського ядерного палива.