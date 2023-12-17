Минэкономики хочет отменить большинство санитарных правил: когда ждать перемен

Предприниматели часто жалуются, что регуляция сковывает возможности развития. Чиновники также решили пересмотреть свое отношение к привычным правилам игры.

Пересмотр санитарных требований в Украине

Как сообщили в Министерстве экономики, прямо сейчас идет реформа дерегуляции. В рамках изменений планируется отменить 74% государственных санитарных правил и норм.

Интересно Характер, эмоциональный интеллект, знание: какие черты отличают хорошего руководителя

Замминистра экономики Алексей Соболев сообщил, что большая часть правил просто устарели и не отвечают современным технологиям и реальности.

Поэтому предприниматели ведут бизнес не оптимальным путем. Поэтому мы должны просмотреть эту часть регулирования,

– убежден чиновник.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Об успехах и ходе процесса дерегуляции можно узнать на специальном сайте. Здесь также есть форма обратной связи для бизнеса, чтобы предприниматели могли вносить свои предложения или пожелания.

Всего чиновники насчитали 298 инструментов государственного регулирования, 222 из которых хотят отменить. Оставшиеся хотят оптимизировать и привести к соответствию законодательству.