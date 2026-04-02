Рабочая группа создана, но полеты не восстановлены: когда реально можно будет летать из Украины

Сейчас в Украине до сих пор не восстановили гражданские авиаперелеты. И несмотря на то, что сейчас уже создана рабочая группа для наработки плана запуска аэропортов для подготовки к будущим рейсам, конкретной даты открытия неба пока нет. Вероятнее всего, что открытие состоится уже после завершения военного положения.

Ведутся ли сейчас шаги для восстановления воздушного пространства в Украине?

По словам эксперта по авиации Богдана Долинце, с которыми он поделился с 24 Каналом, создание Министерством развития общин и территорий Рабочей группы с участием представителей аэропортов, авиакомпаний и профильных органов для восстановления полетов не свидетельствует о скором открытии авиапространства в Украине.

Кроме того, подобные группы уже создавались, но это не привело к соответствующим шагам по открытию воздушного пространства.

Богдан Долинце, авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Дело в том, что такой инструмент является лишь консультативным органом, а потому никаких функций, кроме как проведение оценки и предоставления рекомендаций министерствам или министрам, в принципе не может сделать.

Напоминаем, что на запрос для 24 Канала в Министерстве развития общин и территорий сообщили, что до окончания военного положения в Украине не будут открывать воздушное пространство. Для полного восстановления нужны прочные условия обеспечения полной безопасности гражданской авиации.

Как реагируют на восстановление авиапространства в Украине авиакомпании?

Дело в том, что тема о восстановлении авиасообщения обсуждалась еще в 2025 году. Тогда возможным вариантом, откуда могли бы восстановить гражданские полеты, был аэропорт во Львове.

Как заявляла в комментарии "Высокому замку" руководство львовского аэропорта Татьяна Романовская, оптимальным временем для открытия аэропорта было бы лето, ведь именно в этот период приходится пик авиаперевозок из-за сезона отпусков. В то же время открытие в апреле или мае (комментарий был записан в марте 2025 года – 24 Канал) также стало бы очень положительным сценарием.

В то время такие международные авиакомпании были готовы вернуться на украинский воздушный рынок – Wizz Air, Lufthansa, LOT и Turkish Airlines. Однако такие заявления не дали результата.

Сейчас на запрос 24 Канала в пресс-службе международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого сообщили, что не комментируют пока тему о восстановлении авиасообщения в Украине из-за его чувствительности.

Кроме того, в украинской авиакомпании в украинской авиакомпании SkyUp в комментарии для 24 Канала объяснили, что открытие любого украинского аэропорта является сложным. Это требует согласования как аспектов безопасности, так и операционных.

Возможности российских ракет и дронов охватывают всю территорию Украины, что делает риски системными, а не локальными. В этих условиях безопасность остается безусловным приоритетом для SkyUp,

– отмечают в компании.

Но как компания с украинскими корнями, SkyUp все же мечтает первой вернуться в родное небо.

Что происходит с авиакомпаниями в мире?