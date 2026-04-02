Чи ведуться зараз кроки для відновлення повітряного простору в Україні?
За словами експерта з авіації Богдана Долінце, з якими він поділився з 24 Каналом, створення Міністерством розвитку громад та територій Робочої групи за участі представників аеропортів, авіакомпаній та профільних органів для відновлення польотів не свідчить про швидке відкриття авіапростору в Україні.
Крім того, подібні групи вже створювалися, але це не призвело до відповідних кроків щодо відкриття повітряного простору.
Річ у тім, що такий інструмент є лише консультативним органом, а тому жодних функцій, окрім як проведення оцінки та надання рекомендацій міністерствам або ж міністрам, в принципі не може зробити.
Нагадуємо, що на запит для 24 Каналу в Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що до закінчення воєнного стану в Україні не відкриватимуть повітряний простір. Для повного відновлення потрібні міцні умови гарантування повної безпеки цивільної авіації.
Як реагують на відновлення авіапростору в Україні авіакомпанії?
Річ у тім, що тема про відновлення авіасполучення обговорювалася ще у 2025 році. Тоді можливим варіантом, звідки могли б відновити цивільні польоти, був аеропорт у Львові.
- Як заявляла в коментарі "Високому замку" керівництво львівського аеропорту Тетяна Романовська, оптимальним часом для відкриття аеропорту було б літо, адже саме в цей період припадає пік авіаперевезень через сезон відпусток. Водночас відкриття у квітні чи травні (коментар був записаний у березні 2025 року – 24 Канал) також стало б дуже позитивним сценарієм.
- У той час такі міжнародні авіакомпанії були готові повернутися на український повітряний ринок – Wizz Air, Lufthansa, LOT та Turkish Airlines. Однак такі заявив не дали результату.
Наразі на запит 24 Каналу в пресслужбі міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького повідомили, що не коментують наразі тему щодо відновлення авіасполучення в Україні через його чутливість.
Крім того, в українській авіакомпанії SkyUp у коментарі для 24 Каналу пояснили, що відкриття будь-якого українського аеропорту є складним. Це потребує узгодження як безпекових аспектів, так і операційних.
Можливості російських ракет і дронів охоплюють всю територію України, що робить ризики системними, а не локальними. У цих умовах безпека залишається безумовним пріоритетом для SkyUp,
– зауважують в компанії.
Але як компанія з українським корінням, SkyUp все ж мріє першою повернутися в рідне небо.
Що відбувається з авіакомпаніями у світі?
В міжнародній авіакомпанії Ryanair повідомляють, що влітку цього року майбутні рейси можуть бути скасовані через перебої з постачанням авіапального. Все через дефіцит пального внаслідок загострення конфлікту на Близькому Сході.
Проблеми з пальним можуть початися навіть раніше з травня – червня, якщо ситуація загострюватиметься між США та Іраном. Попри це, авіакомпанії будуть змушені підвищувати тарифи на авіаперельоти через стрімке зростання цін на пальне.