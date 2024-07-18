Мобилизация не для всех: какое количество работников может забронировать бизнес

Правительство разрешило проводить бронирование некоторых работников. Однако, чтобы это сделать, нужно учитывать некоторые ограничения.

Какое количество людей можно забронировать

Чтобы обеспечить военные нужды Украины, количество забронированных может составлять ориентировочно 1,2 миллиона граждан. Сейчас под бронированием уже находится около 800 тысяч человек.

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То есть, по состоянию на теперь, существует возможность обеспечить бронированием еще определенное количество человек. Кто имеет право бронировать работников:

компании, имеющие статус критически важных для функционирования экономики могут забронировать 50% от тех работников, которые подлежат мобилизации;

компании, которые обеспечивают критически важные потребности войска (ВСУ и других подразделений), предприятий военного направления, оборонно-промышленного комплекса и топливо-энергетического сектора, могут забронировать 100% своих работников, подлежащих мобилизации.