Более 3 тысяч проверок: налоговики обновили список бизнесов, к которым придут в "гости"

В этом году налоговая планирует активно проверять украинских предпринимателей. Бизнесу советуют подготовиться к визиту налоговиков, чтобы потом не возникало проблем.

Налоговая планирует тысячи проверок

В марте налоговая обновила список предпринимателей, к которым планирует посетить с проверкой. Сейчас в перечне 2361 компания и 921 ФЛП.

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В список проверок налоговая недавно внесла 67 новых компаний, зато 34 бизнеса выбыли из перечня. Всего стало на 40 проверок больше – 33 визита состоятся к компаниям, и 7 – к ФЛП.

Наиболее активно налоговики будут проверять бизнесы из сферы торговли. На них приходится 22% от общего количества проверок бизнесов.

Также в тройку лидеров попали компании, которые занимаются сельским хозяйством и розничной торговлей.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Напомним, возвращение налоговых проверок было Международного валютного фонда. Стоит отметить, что глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявлял, что соответствующий закон требует доработки, чтобы наше государство выполнило взятые на себя обязательства.

Также в МВФ готовы к тому, что в новом законе пропишут риск-ориентированный подход.