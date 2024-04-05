Налоговая планирует тысячи проверок
В марте налоговая обновила список предпринимателей, к которым планирует посетить с проверкой. Сейчас в перечне 2361 компания и 921 ФЛП.
Читайте также Искусство делегирования: как формировать задачи, чтобы их выполняли хорошо и в сроки
В список проверок налоговая недавно внесла 67 новых компаний, зато 34 бизнеса выбыли из перечня. Всего стало на 40 проверок больше – 33 визита состоятся к компаниям, и 7 – к ФЛП.
Наиболее активно налоговики будут проверять бизнесы из сферы торговли. На них приходится 22% от общего количества проверок бизнесов.
Также в тройку лидеров попали компании, которые занимаются сельским хозяйством и розничной торговлей.
Напомним, возвращение налоговых проверок было Международного валютного фонда. Стоит отметить, что глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявлял, что соответствующий закон требует доработки, чтобы наше государство выполнило взятые на себя обязательства.
Также в МВФ готовы к тому, что в новом законе пропишут риск-ориентированный подход.