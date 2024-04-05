Податкова планує тисячі перевірок

У березні податкова оновила список підприємців, до яких планує завітати з перевіркою. Наразі у переліку 2361 компанія та 921 ФОПів.

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У список перевірок податкова нещодавно внесла 67 нових компаній, натомість 34 бізнеси вибули з переліку. Загалом стало на 40 перевірок більше – 33 візити відбудуться до компаній, ше 7 – до ФОПів.

Найбільш активно податківці перевірятимуть бізнеси зі сфери торгівлі. На них припадає 22% від загальної кількості перевірок бізнесів.

Також у трійку лідери потрапили компанії, які займаються сільським господарством та роздрібною торгівлею.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Нагадаємо, повернення податкових перевірок було Міжнародного валютного фонду. Варто зазначити, що голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявляв, що відповідний закон потребує доопрацювання, аби наша держава виконала взяті на себе зобов'язання.

Також в МВФ готові до того, що в новому законі пропишуть ризик-орієнтований підхід.