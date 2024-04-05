Податкова планує тисячі перевірок
У березні податкова оновила список підприємців, до яких планує завітати з перевіркою. Наразі у переліку 2361 компанія та 921 ФОПів.
Читайте також Мистецтво делегування: як формувати завдання, щоб їх виконували добре та в терміни
У список перевірок податкова нещодавно внесла 67 нових компаній, натомість 34 бізнеси вибули з переліку. Загалом стало на 40 перевірок більше – 33 візити відбудуться до компаній, ше 7 – до ФОПів.
Найбільш активно податківці перевірятимуть бізнеси зі сфери торгівлі. На них припадає 22% від загальної кількості перевірок бізнесів.
Також у трійку лідери потрапили компанії, які займаються сільським господарством та роздрібною торгівлею.
Нагадаємо, повернення податкових перевірок було Міжнародного валютного фонду. Варто зазначити, що голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявляв, що відповідний закон потребує доопрацювання, аби наша держава виконала взяті на себе зобов'язання.
Також в МВФ готові до того, що в новому законі пропишуть ризик-орієнтований підхід.