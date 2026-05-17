Не США или Швейцария: какая страна стала лидером по количеству бизнесменов

В некоторых странах собственный бизнес настолько распространен, что предприниматели фактически формируют отдельную культуру и стиль жизни. Там открывать стартап, небольшую кофейню или технологическую компанию почти такое же привычное дело, как работать в офисе.

В каких странах больше всего бизнесменов?

Исследование OnDeck показало, что мировыми лидерами по количеству предпринимателей на душу населения стали вовсе не крупнейшие экономики мира. В лидеры вырвались страны, которые сделали ставку на цифровизацию, простые налоги и комфортные условия для запуска собственного дела.

Смотрите также Сколько стоит открыть франшизу McDonald's и можно ли сделать это в Украине

Аналитики использовали данные LinkedIn и подсчитали количество основателей бизнеса на каждые 10 тысяч работников в разных странах мира. Именно этот показатель позволил оценить, где предпринимательство является наиболее распространенным среди населения.

Первое место в рейтинге заняла Эстония (218,6), где действуют специальные молодежные поощрительные программы. Важную роль играет и финансовая доступность запуска собственного дела – в среднем это лишь 1% валового национального дохода на душу населения, по сравнению с 19,8% в мире.

Кажется, предпринимательский дух является неотъемлемой частью менталитета наименьшей из Балтийских стран. После распада СССР в начале 90-х годов, когда Эстония осталась без природных ресурсов и крупных промышленных предприятий, она "была вынуждена стать предпринимательской",

– пишут исследователи.

Второе место занял Израиль (со 167,5 бизнесменами на 10 тысяч человек населения), третье – Армения (156,3), четвертое – Грузия (133,3), а пятое – Финляндия (130,8). Также в десятку лидеров вошли: Англия (122,4), Литва (112,9), Швейцария (108,3), Кипр і Словения (по 107,3).

Действительно ли место настолько важно?

Так что на то, решится ли человек открыть собственное дело, влияют не только личные амбиции или деньги, но и среда, в которой он живет. Ведь в местах с большим количеством предпринимателей проще находить партнеров, инвесторов и единомышленников.

В то же время развитие интернета частично стирает эти границы. Теперь искать менторов, знания или деловые связи можно практически из любой точки мира, пишет Entrepreneur.

Роман Кумар Вияс Эксперт по маркетингу, основатель Refocus – компании в области образовательных технологий Один из способов наладить крепкие отношения – еженедельно выделять время, чтобы сосредоточиться именно на помощи другим. Например, можно пообедать с предпринимателем, который связался с вами через LinkedIn, или принять участие в мероприятии, организованном кем-то из ваших знакомых.