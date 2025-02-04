Еще один банк обанкротился: кому достались активы и обязательства

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о передаче части активов и обязательств АО "Коммерческий инвестиционный банк" (Коминвестбанк), который признан неплатежеспособным. Принимающим банком стал АО "Асвио Банк".

Асвио Банк получил активы Коминвестбана

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Фонда гарантирования. Отмечают, что согласно подписанному соглашению, часть активов и обязательств Коминвестбанка будет передана Асвио Банку.

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Это решение принято в рамках процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка и направлено на обеспечение стабильности финансовой системы.

Заметьте. Фонд гарантирования вкладов отмечает, что передача активов и обязательств позволит уменьшить нагрузку на систему гарантирования вкладов и обеспечит дальнейшее обслуживание клиентов банка.

За активы боролись 5 инвесторов

Асвио Банк предложил наименее затратный способ вывода учреждения с рынка – отчуждение части активов и обязательств с последующей ликвидацией. Всего участие в конкурсе принимали 5 инвесторов.

Структура сделки предусматривает передачу активов на сумму 303,7 миллионов гривен, которые включают кредиты, ценные бумаги, недвижимость и основные средства,

– уточнила заместитель директора департамента инспекционного мониторинга деятельности банков ФГВФЛ Виктория Степанец.

Заметьте. Обязательства Коминвестбана составляют 265,9 миллионов гривен средств физических лиц и ФЛП, а также 37,8 миллионов гривен обязательств перед кредиторами четвертой-шестой и части седьмой очереди.

Что это означает для клиентов Коминвестбана

Вкладчики и кредиторы становятся клиентами банка Асвио на тех же условиях, которые были у неплатежеспособного банка – их средства становятся доступными сразу после сделки. Активы передаются по справедливой стоимости по состоянию на дату введения временной администрации.

Во время временной администрации Фонд выплатил вкладчикам 215,1 миллионов гривен гарантированного возмещения. Общая сумма гарантированного возмещения вкладчикам Коминвестбанка составляет 477,6 миллионов гривен.

Процедура ликвидации Коминвестбанка начнется после завершения временной администрации 5 февраля 2025 года,

– объяснили в Фонде

Коминвестбанк признан неплатежеспособным

Ранее Коминвестбанк признали неплатежеспособным, и в соответствии с законодательством Фонд гарантирования вкладов начал процедуру его ликвидации. Передача активов – один из этапов этого процесса, что позволяет сохранить финансовую стабильность и права вкладчиков.

Информацию о дальнейших шагах в рамках процедуры ликвидации будут обнародовать в соответствии с регламентом Фонда гарантирования вкладов.