На предприятия приходят мошеннические письма: украинцев призвали "не верить в чушь"

Украинский бизнес начал получать мошеннические письма. Предпринимателям якобы предлагают заплатить, чтобы их объекты не подвергались атакам террористов-смертников.

Какие письма получают владельцы бизнеса в Украине

Письмо с соответствующими угрозами опубликовал внештатный советник президента Сергей "Флэш".

Объекты вашей компании являются нашими военными целями,

– говорится в письме.

Отмечается, что уничтожению якобы подлежат автозаправочные станции, склады и логистика, а все объекты отмечены и будут подвергнуты военным атакам. Украинцам предлагают договориться и написать в Telegram контакту Restor33.

P.S. Вы можете верить нам или нет, можете думать, что это обман, но это ничего не изменит. Вы можете обращаться в СБУ – там вас успокоят, но и это ничего не изменит,

– говорится в обращении.

Владельцам бизнеса заявили, что "война давно уже стала бизнесом". А изменить ситуацию якобы можно только самостоятельно – договорившись с "представителем".

В то же время "Флэш" выразил надежду, что "у всех хватит мудрости не верить в эту чепуху".

Напомним, что россияне массированно атакуют украинский бизнес. В ночь на 5 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области, поразив магазины, предприятия и т. д.

В правительстве подчеркнули, что важно не допустить перебоев с поставками продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости в результате российских атак. Прежде всего это актуально для прифронтовых регионов.