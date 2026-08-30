Известный производитель питьевой воды приостанавливает роботу из-за удара по Киевской области

28 августа россияне атаковали предприятие "Чистая вода". Его производственные мощности располагались в поселке Мила Бучанского района Киевской области.

На сайте компании сообщили о приостановке производства и доставки питьевой воды.

Что известно о последствиях удара для компании "Чистая вода"?

Уважаемые клиенты, вынуждены сообщить, что в результате вражеской атаки наша компания понесла значительные потери. В связи с этим производство и доставка воды временно приостановлены. Благодарим за понимание!,

– говорится в обращении "Чистой воды" к потребителям.

О точных сроках возобновления работы пока не сообщается, поскольку компания оценивает масштабы нанесенного ущерба.

Сотрудница компании Оксана Довга в соцсетях сообщила, что все сотрудники предприятия остались живы.

Сейчас я испытываю такую боль и отчаяние, которых не было даже в самые тяжелые времена полномасштабного вторжения. 28 лет истории "Чистой воды": крупнейший и самый современный завод по производству бутилированной воды, лучший сервис, тысячи довольных клиентов, столько труда, сил и планов на будущее – и все исчезло в одно мгновение. Слава Богу, что все сотрудники остались живы, и это единственное утешение в этой трагедии,

– написала она.

Последствия удара по "Чистой воде" в Киевской области / Фото со страницы Оксаны Довгой в фейсбуке

Напомним, вечером 28 августа в Миле в результате российского удара разразился масштабный пожар. В результате вражеского обстрела погибли 38 человек, среди которых – глава Дмитровской общины Тарас Дидич.