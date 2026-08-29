В результате удара, как сообщается, десятки человек погибли и пострадали. Об этом сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Какие последствия удара и детонации в Киевской области?

По состоянию на 11:28 29 августа известно о по меньшей мере 27 погибших и 42 пострадавших от удара по Бучанскому району.

Среди раненых четверо детей. В больницах находятся семь травмированных.

У пострадавших травмы разных степеней тяжести. Ткаченко заверил, что им предоставили необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, из зоны чрезвычайного происшествия эвакуирован 381 человек, в том числе 59 детей.

В Дмитровке развернут оперативный штаб для обработки обращений от местных жителей. Также в штабе можно получить горячее питание и психологическую поддержку,

– отметили в КОВА.

Сейчас специалисты оценивают масштабы нанесенного обществу ущерба. Сейчас уже известно о разных степенях повреждения 50 жилых домов.

По словам Ткаченко, для жителей, чье жилье пострадало в результате удара, предусмотрели возможность временного проживания. Подробную информацию можно получить в оперативном штабе, работающем в Дмитровском сельском совете.